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Готувати заливну рибу та бульйон з профітролями: НБУ шукає суперкухаря

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Готувати заливну рибу та бульйон з профітролями: НБУ шукає суперкухаря
фото: з відкритих джерел

Майбутній кандидат на вакансію кухаря у НБУ повинен мати досвід роботи від 4 до 6 років та середню спеціальну освіту

У Національному банку України вирішили подбати про шлунки своїх співробітників і розшукують професійного кухаря для приготування складних страв. Таку вакансію розміщено на сайті НБУ. 

Зокрема,  у описі вакансії йдеться про те, що кухар потрібен для приготування страв та кулінарних виробів, які «потребують особливо складної кулінарної обробки». Далі навіть перераховано, які ж страви будуть до смаку працівникам НБУ, і що саме має вміти приготувати претендент на вакансію.

Серед страв зокрема: паштет із печінки, кнелі рибні в желе, риба  заливна та фарширована, бульйон з профітролями, уха з різними видами риби, окрошка овочева та м’ясна,  креми, муси, самбуки, солодкі соуси, фрукти та ягоди в сиропі з наповнювачами, тощо.

Майбутній кандидат на вакансію кухаря повинен мати досвід роботи від 4 до 6 років, та середню спеціальну освіту.

 

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Зі свого боку, центральний банк України обіцяє своєму майбутньому ідеальному кухарю цікаві завдання та нові виклики, можливість для кар'єрного розвитку та отримання унікального досвіду в стабільній та прозорій організації та не більше не менше – «можливість бути дотичним до розвитку країни». Щоправда, як саме кухар водночас готуватиме страви та розвиватиме країну, у фінустанові, на жаль, не пояснюють. 

Нагадаємо, За 2022 рік українські банки скоротили кожне п’яте відділення. Переважно це відбувалося у регіонах, де велися чи наразі ведуться активні бойові дії, а отже, попит на банківські послуги нижчий. 

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Теги: Україна послуги фрукти риба

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