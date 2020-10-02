Більше тисячі споживачів газу замовили безкоштовне обстеження мереж домівок у «Вінницягаз»



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При обстеженні мереж споживачів - учасників акції мало не в кожному випадку газовики виявляють витоки газу

Дбаючи про безпеку споживачів газу, компанія «Вінницягаз» з 1 по 30 вересня провела акцію для своїх клієнтів. Усі, хто сплатив у вересні за розподіл газу до кінця року, мали можливість отримати фахове технічне обстеження газових мереж своєї оселі безкоштовно.

Станом на 30 вересня за доставку газу до кінця року розрахувалися близько 24 тис. клієнтів компанії. З них у вересні - понад 11 тисяч споживачів. Кожен десятий замовив безкоштовне обстеження мереж від «Вінницягаз».

Перевагами акції скористалися близько 1000 споживачів. Напередодні опалювального сезону задля власної безпеки та безпеки близьких кожен споживач газу має подбати про стан газових мереж свого помешкання.

«Заявки на проведення безкоштовного технічного огляду мереж подали 1010 клієнтів компанії. Мережі обслуговуємо згідно графікe, в порядку подачі заяв та повідомлень. Більше половини усіх заявок вже виконані. Частину заявок, за бажанням учасників акції, виконаємо в жовтні» - говорить технічний директор АТ «Вінницягаз» Ігор Дорошенко.

При обстеженні мереж споживачів - учасників акції мало не в кожному випадку газовики виявляють витоки газу. Тож споживачі, які досі не обстежили мережі свого будинку, мають невідкладно подбати про їх технічний стан та власну безпеку.

З 2018 року послуга з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж не є монопольною та надається на договірних засадах. Споживач самостійно обирає виконавця робіт серед спеціалізованих організацій, які мають відповідний дозвіл державного зразка. Тарифом на розподіл природного газу ця послуга не передбачена.

При проведенні технічного огляду внутрішньобудинкових мереж учасників акції фахівці компанії здійснюють візуальний огляд та приладове обстеження мереж на наявність витоків газу. Усувають виявлені витоки, забезпечують герметичність різьбових з’єднань та заміну ущільнюючих матеріалів. За бажанням клієнта здійснюється безоплатна заміна кранів та гнучких рукавів до газових приладів, при наявності матеріалів у споживача.

Регіональна Газова Компанія - сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтських обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.