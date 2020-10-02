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    З понеділка для школярів змінюється графік відвідування закладів освіти

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    З понеділка для школярів змінюється графік відвідування закладів освіти

    Один тиждень навчатиметься одна підгрупа, наступний тиждень – інша

    Після оновлення інформацію про хворих на Covid-19, Вінниця із «жовтої» карантинної зони знову потрапила до  «помаранчевої». 

    У зв'язку з цим під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили змінити форми навчання у школах міста. 

    Учні 1-4 класів відвідуватимуть навчальні заклади у звичайному режимі згідно з затвердженим розкладом навчальних занять з обов’язковим дотриманням усіх протиепідемічних вимог.

    Що ж стосується учнів  5-11 класів, то вони перейдуть на змішану (комбіновану) форму навчання згідно з затвердженим розкладом навчальних занять з обов’язковим дотриманням усіх протиепідемічних вимог.  Школярі цих класів будуть поділені на підгрупи  і відвідуватимуть школи по черзі. Тобто, один тиждень навчатиметься одна підгрупа, наступний тиждень – інша. 

    Учні, які перебуватимуть на самоізоляції, навчатимуться дистанційно. 

    освіта школа Вінниця карантин учні школярі коронавірус
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