Ціни на газ різко поповзли вгору. Список пропозицій постачальників на жовтень



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Здорожчання відбувається слідом за ростом на ринках Європи

У жовтні ціни на газ для населення різко стрибнули вгору. Два десятки компаній-постачальників газу тепер пропонують своїм клієнтам паливо майже по 7 грн за кубічний метр, тоді як ще місяць тому ціни не перевищували 5 грн. Серед компаній, які вистачили високі ціни – низка регіональних газзбутів (у вересні – 5,49 грн, у серпні – 4,49). До прикладу, ціна газу в Київській області, де працює «Київоблгаз збут», з червня по жовтень зросла з 2,8 грн до 6,67 грн за кубометр.

Найнижчу ціну пропонують два компанії – ГК «Нафтогаз України» - 4,7 грн за куб, і Pavil Energy – 4,8 грн. Ціни решти постачальників коливаються від 5,37 грн до 6,85 грн за кубометр. Про це повідомляє сайт «Газ Правда».

Зростання цін на роздрібному ринку газу для населення зумовлене різким стрибком ціни на європейському газовому хабі TTF, до котирувань якого прив`язаний український ринок.

Наприкінці вересня різко зросли ціни на європейських газових хабах

Компанія «Нафтогаз» не піднімає ціну газу тому, що торгує дешевшим ресурсом, видобутим в Україні підконтрольною йому компанією «Укргазвидобування» (близько 14 млрд куб м за рік). Така перевага дозволяє монополісту демпінгувати. Але не важко передбачити, що коли «Намфтогаз» втратить право на увесь дешевий газ, його ціни теж зростуть.

«Главком» писав про те, що в серпні «Нафтогаз» запропонував своїм потенційним клієнтам тарифи «Місячний» та «Річний». За першим тарифом ціна оприлюднюється на початку кожного місяця. За другим клієнтам запропонували зафіксувати ціну відразу на 12 місяців на рівні 4,73 грн/кубічний метр (з ПДВ) – таку ж ціну компанія утримує й досі. Купити газ можна без передоплати.

Але щоб стати клієнтом «Нафтогазу», споживачеві потрібно змінити постачальника. «Главком» писав про те, що як тільки окремі споживачі спробували перейти на вигідніші умови, облгаззбути у «фінальній» платіжці повиставляли «втікачам» рахунки за обсяги палива, спожиті у минулі роки, але не приведені до стандартних умов (їх приводять з допомогою так званих «морозних» коефіцієнтів).



Доцільно нагадати, що слідом за «Нафтогазом» обласні газзбути також запропонували акційні ціни (але з передоплатою), завдяки чому споживачі можуть зекономити кошти, купивши газ для опалювального сезону за акційними літніми цінами. Акція діяла до 30 вересня.



До прикладу, компанія «Київоблгаз збут» пропонувала таку вартість газу для учасників акції:





4,49 грн за кубометр – при укладенні договору у період з 15 по 31 серпня;

4,99 грн за кубометр – при укладенні договору у період з 1 по 15 вересня;

5,49 грн за кубометр – при укладенні договору у період з 16 вересня до 30 вересня.

1 серпня уряд припинив регулювати ціну газу для побутових споживачів, а українці отримали можливість змінити постачальника, вибрати більш вигідні цінові пропозиції. Детальніше читайте тут: «Постачальника можна міняти хоч щодня». Все про нові правила на ринку газу