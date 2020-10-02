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    Молдова вперше зберігатиме газ у сховищах України

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    Молдова&nbsp;&nbsp;збирається щодня прокачувати через Трансбалканський коридор 1,5-3 млн кубометрів газу - Молдова вперше зберігатиме газ у сховищах України
    Молдова  збирається щодня прокачувати через Трансбалканський коридор 1,5-3 млн кубометрів газу

    Протягом жовтня-листопада в українські сховища планують закачати близько 100 млн кубометрів газу

    Moldovagaz вперше в історії почав закачувати газ для зберігання в українські сховища. Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на пресслужбу компанії.

    Зазначається, що протягом жовтня-листопада в українські сховища планують закачати близько 100 млн кубометрів газу, який потім буде використовуватися у холодну пору року. 

    Компанія збирається щодня прокачувати через Трансбалканський коридор 1,5-3 млн кубометрів газу.

    «За необхідності, ці обсяги будуть постачатися споживачам у період з грудня 2020 до лютого 2021 року. Сумарне споживання природного газу правобережною частиною Молдови варіюється у межах 1 млрд кубометрів за рік, з них понад 80% припадають на холодну пору року», – зазначає Moldovagaz.

    За словами голови «Оператор ГТС України» Сергія Макогона, про зберігання газу для Молдови в Україні почали активно говорити ще влітку 2019 року, оскільки тоді було незрозуміло, чи продовжиться транзит через Україну після завершення контракту з «Газпромом».

    «Подібний запас гарантує енергетичну безпеку Молдови й знижує залежність від єдиного постачальника газу», – зазначив він.

    Як повідомлялося, за пів року «Укргазвидобування» скоротило чистий прибуток у 54 рази.

    Укргазвидобування газ Молдова транзит ГТС
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