Обвал криптовалюти: біткоїн впав нижче $7 тисяч

Біткоїн за добу подешевшав на 17,11%

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (Вitcoin) станом на 01:50 6 лютого за добу подешевшала на 17,11% - впавши нижче позначки $7000. Про це свідчать дані порталу CoinMarketCap. На цей час біткоїн торгується на позначці $6897. Загалом вся криптовалюта також пішла в червону зону і демонструє різке падіння. Зокрема, Ripple втратив