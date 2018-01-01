Обвал криптовалюти: біткоїн впав нижче $7 тисяч
- Сьогодні, 01:54
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Розсилка
Біткоїн за добу подешевшав на 17,11%
Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (Вitcoin) станом на 01:50 6 лютого за добу подешевшала на 17,11% - впавши нижче позначки $7000.
Про це свідчать дані порталу CoinMarketCap.
На цей час біткоїн торгується на позначці $6897.
Загалом вся криптовалюта також пішла в червону зону і демонструє різке падіння.
Зокрема, Ripple втратив 17,8% і торгується на рівні $0,68. Курс Bitcoin Cash знизився на 24,39% і за монету тепер дають $876. Ціна на Ethereum також у мінусі на 17,43% до $ 692.
У понеділок вранці біткоїн торгувався на позначці $7978.
Нагадаємо, 2 лютого повідомлялося, що вартість найпопулярнішої криптовалюти в світі продовжує стрімко знижуватися. До ранку п'ятниці біткоїн подешевшав ще на 14%, впавши нижче психологічної позначки в 9 тисяч доларів.