  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Обвал криптовалюти: біткоїн впав нижче $7 тисяч

    Біткоїн за добу подешевшав на 17,11%
    Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (Вitcoin) станом на 01:50 6 лютого за добу подешевшала на 17,11% - впавши нижче позначки $7000. Про це свідчать дані порталу CoinMarketCap. На цей час біткоїн торгується на позначці $6897. Загалом вся криптовалюта також пішла в червону зону і демонструє різке падіння. Зокрема, Ripple втратив
    • Сьогодні, 01:54
    • Розсилка
    Біткоїн
    Біткоїн

    Біткоїн за добу подешевшав на 17,11%

    Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (Вitcoin) станом на 01:50 6 лютого за добу подешевшала на 17,11% - впавши нижче позначки $7000.

    Про це свідчать дані порталу CoinMarketCap.

    На цей час біткоїн торгується на позначці $6897.

    Загалом вся криптовалюта також пішла в червону зону і демонструє різке падіння.

    Зокрема, Ripple втратив 17,8% і торгується на рівні $0,68. Курс Bitcoin Cash знизився на 24,39% і за монету тепер дають $876. Ціна на Ethereum також у мінусі на 17,43% до $ 692.

    format_01
    Графік клікабельний

    У понеділок вранці біткоїн торгувався на позначці $7978.

    Нагадаємо, 2 лютого повідомлялося, що вартість найпопулярнішої криптовалюти в світі продовжує стрімко знижуватися. До ранку п'ятниці біткоїн подешевшав ще на 14%, впавши нижче психологічної позначки в 9 тисяч доларів.

    Читайте також
    Біткоїн криптовалюта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ