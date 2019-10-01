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    Економіка та фінанси

    Біткоїн рекордно обвалився з початку року

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    Біткоїн рекордно обвалився з початку року

    За останні три місяці біткоїн втратив близько 34% своєї вартості

    Вартість найпопулярнішої криптовалюти - біткоїна - на торгах у понеділок, 30 вересня, впала нижче $8 тисяч. При цьому за підсумками всього минулого тижня біткоїн подешевшав приблизно на 20%.

    Про це повідомляє MarketWatch.

    Зазначається, що такий показник став найсуттєвішим тижневим падінням у поточному році.

    За останні три місяці біткоїн втратив близько 34% своєї вартості. Проте з початку поточного року ця криптовалюта зросла на 115%. У червні курс піднімався вище $10 тисяч вперше з початку 2018 року.

    Головний виконавчий директор Bitbull Capital Джо Діпасквале вважає, що недавнє падіння курсу біткоїнів є результатом «технічних і фундаментальних факторів».

    Вранці в понеділок криптовалюта торгувалася в районі $ 7796,43, що на 2,8% нижче рівня попереднього дня, за даними CoinDesk. Капіталізація ринку біткоїна становила близько $ 144,6 млрд. До вечора понеділка курс біткоїна трохи піднявся і досяг 8253,04.

    До слова, суд у Флориді зобов’язав австралійця Крейга Райта, який є одним з можливих творців біткоїнів, виплатити родичам його покійного бізнес-партнера Дейва Клеймана 410 тис. біткоїнів, що еквівалентно $4 млрд.

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