В Україні також Угодою про асоціацію з ЄС передбачено необхідність розробки механізму державної допомоги для досягнення українськими підприємствами екологічних стандартів

Екомодернізація в країнах ЄС проводилась за потужної підтримки держав, які надали підприємствам понад 450 млрд євро, а в Україні її хочуть провести виключно за рахунок бізнесу. Про це заявила координатор Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Ольга Бойко.

«З 2000-го року ЄС надав більше ніж 445 млрд. євро своїм представникам компаній на державну допомогу для заходів з екомодернізації. В тому числі з енергоефективності. І форми цієї державної допомоги були досить різноманітними – це й звільнення від оподаткування, і зменшення цієї бази оподаткування, і дотації, і позики, і пільгові кредитні ставки, і інше», – розповіла Бойко.

За її словами, в Україні також Угодою про асоціацію з ЄС передбачено необхідність розробки механізму державної допомоги для досягнення українськими підприємствами екологічних стандартів Європейського союзу і таке фінансування може складати до 40% запланованих інвестицій. Проте на сьогодні влада в цьому напрямку не працює.

«Також в Україні розроблений закон про державну допомогу суб’єктам господарювання і наразі чомусь єдиним пунктом, до якого не розроблені критерії допустимості оцінки таких проектів є саме заходи з охорони навколишнього природного середовища», – сказала Бойко.

Вона наголосила: в Україні понад 70% усіх заходів з модернізації лягають саме на плечі бізнесу, що є для нього не підйомним. Тому підприємці розраховують, що їм нададуть можливість використати на модернізацію кошти, які вони сплачують як екоподаток.

«Поки в Україні не розроблені механізми державної підтримки заходів з екомодернізації і поки у нас в повітрі парять суми у вигляді 10 млрд євро на впровадження нових доступних технологій, то бізнесу нічого не залишається як розраховувати саме на кошти, які сплачуються за рахунок екоподатків і за можливість інвестицій цих коштів у заходи з екомодернізації», – пояснила Бойко.

Раніше в Європейській бізнес асоціації зазначали, що Україна має застосувати досвід проведення екомодернізації в країнах ЄС і надати підприємствам державну підтримку на запровадження екотехнологій та запропонувати фінансові стимули.

Водночас віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що для екомодернізаціі вітчизняної промисловості необхідно задіяти додаткові фінансові інструменти, в тому числі міжнародні.