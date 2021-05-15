Путін заявив, що Україну намагаються перетворити на антипод Росії. У МЗС відреагували

У МЗС вважають – у Кремлі не розуміють внутрішніх процесів в нашій державі

Речник МЗС Олег Ніколенко пояснив – такі слова Путіна демонструють нерозуміння внутрішніх процесів в Україні

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Україну намагаються перетворити у антипод Росії. Про це він сказав на засіданні Ради нацбезпеки РФ. Путін також додав, що російська влада буде своєчасно реагувати на загрози, які виникають для країни через ситуацію в Україні.

Тим часом, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на таку заяву. За його словами, розмова про перетворення України на «антипод» Росії демонструє нерозуміння внутрішніх процесів в нашій державі.

– Українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку, без прив’язки до третіх сторін. Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей «русского міра» не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України на сучасну європейську демократичну державу», – зазначив Олег Ніколенко.

Речник також додав, що Росія інвестувала значні ресурси, аби зробити цей шлях максимально складним. Україна змушена вживати рішучих заходів у відповідь. Це стосується і боротьби проти дезінформації, і нейтралізації агентів зовнішнього впливу, і ліквідації осередків, які підривають структурні реформи в нашій державі.

– Географію змінити не можна. Після завершення російсько-українського збройного конфлікту та деокупації українських територій Україні та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи. І що швидше керівництво РФ усвідомить цей факт, то раніше воно зможе сконцентруватися на вирішенні першочергових проблем російського населення. На нашу думку, як раз саме цього і чекають громадяни Росії від російської влади, – підсумував Ніколенко.

Раніше також президент РФ Володимир Путін прокоментував домашній арешт свого кума, депутата Верховної Ради України Віктора Медведчука.

Раніше повідомлялося, що у Путіна стежать за ситуацію з Медведчуком: хочемо бути впевнені, що це не «полювання на відьом».

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. Йому оголосили підозру в державній зраді, кримінальна справа пов'язано з його бізнесом в окупованому Криму.