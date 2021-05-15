  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Путін заявив, що Україну намагаються перетворити на антипод Росії. У МЗС відреагували

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У МЗС вважають&nbsp;&ndash; у Кремлі не розуміють&nbsp;внутрішніх процесів в нашій державі - Путін заявив, що Україну намагаються перетворити на антипод Росії. У МЗС відреагували
    У МЗС вважають – у Кремлі не розуміють внутрішніх процесів в нашій державі
    Фото: kremlin.ru

    Речник МЗС Олег Ніколенко пояснив – такі слова Путіна демонструють нерозуміння внутрішніх процесів в Україні

    Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Україну намагаються перетворити у антипод Росії. Про це він сказав на засіданні Ради нацбезпеки РФ. Путін також додав, що російська влада буде своєчасно реагувати на загрози, які виникають для країни через ситуацію в Україні.

    Тим часом, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на таку заяву. За його словами, розмова про перетворення України на «антипод» Росії демонструє нерозуміння внутрішніх процесів в нашій державі.

    – Українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку, без прив’язки до третіх сторін. Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей «русского міра» не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України на сучасну європейську демократичну державу», – зазначив Олег Ніколенко.

    Речник також додав, що Росія інвестувала значні ресурси, аби зробити цей шлях максимально складним. Україна змушена вживати рішучих заходів у відповідь. Це стосується і боротьби проти дезінформації, і нейтралізації агентів зовнішнього впливу, і ліквідації осередків, які підривають структурні реформи в нашій державі.

    – Географію змінити не можна. Після завершення російсько-українського збройного конфлікту та деокупації українських територій Україні та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи. І що швидше керівництво РФ усвідомить цей факт, то раніше воно зможе сконцентруватися на вирішенні першочергових проблем російського населення. На нашу думку, як раз саме цього і чекають громадяни Росії від російської влади, – підсумував Ніколенко.

    Раніше також президент РФ Володимир Путін прокоментував домашній арешт свого кума, депутата Верховної Ради України Віктора Медведчука.

    Раніше повідомлялося, що у Путіна стежать за ситуацію з Медведчуком: хочемо бути впевнені, що це не «полювання на відьом».

    13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. Йому оголосили підозру в державній зраді, кримінальна справа пов'язано з його бізнесом в окупованому Криму.

    Читайте також:

    Теги: МЗС Росія Путін арешт фінансування президент притулок влада населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies