Сьогодні набирають чинності закони щодо пільгового розмитнення «євроблях»

Введено в дію закони буде тільки через місяць, тобто 15 червня

В Україні з 15 травня набере чинності закон «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України». Текст закону опублікований на сайті видання «Голос України» 14 травня.

Закони «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби» № 1402-ІХ та «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України» № 1403-ІХ вводяться в дію через один місяць з дня набрання чинності 15 травня.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п’яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Сума акцизного податку залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості.

Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро.

Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

За пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Під дію цих законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам «Євро-2» й вище, походять з держави-окупанта (держави-агресора) або ввезені з тимчасово окупованої території України.

Ці закони, ухвалені Верховною Радою 15 квітня 2021 року, тимчасово спрощують механізм розмитнення імпортованих з Європи автомобілів, а також сприяють захисту довкілля від шкідливих викидів.

Це не перші ухвалені закони стосовно розмитнення євроблях на тлі протестів власників таких автомобілів. І останнім часом мало не щоразу їх ініціатори говорили, що термін дії таких законів продовжують «востаннє».

Однак, як зазначали автори нових законів, їх ухвалення не сприяло розв'язанню проблемних питань, пов’язаних зі здійсненням митного оформлення транспортних засобів, про що свідчив значний суспільний резонанс.

Раніше повідомлялося, хто не зможе скористатися пільгами з нового закону про розмитнення «євроблях».

Детально про умови пільгового розмитнення «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Як повідомлялося, 12 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про пільгове розмитнення автомобілів з європейськими номерами та зміни до Митного кодексу України.