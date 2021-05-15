«За 4 роки у топ-10». Новий керівник «Суспільного» назвав головні цілі в роботі

Очільник НСТУ зазначив, що головним мірилом успішності для нього є вплив і довіра, а не рейтинг

Новий голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький розповів в інтерв’ю «Главкому», чим «Суспільне» за його керівництва відрізнятиметься від компанії, яку очолював попередній керівник Зураб Аласанія.

«Тим, що нам з ним ставилися різні задачі. Якщо тоді (у 2017 році, коли «Суспільне» очолив Зураб Аласанія) це була історія про об’єднання, відбудовування регіональних філій, велика оптимізація персоналу. То зраз задачі інші. Якщо ви думаєте, що було легко звільнити 3 тис. позицій, що це була «прогулянка», ви помиляєтеся. Це одна з найбільш важких і неприємних речей, яка була в роботі. Але ми розуміли, що вона була життєво необхідною. По суті, відбувався процес закладення фундаменту нової корпорації. Якщо зараз у нас більш менш налагоджені функціональні процеси, то при достатній кількості ресурсів в подальшому ми вже маємо говорити про сталий розвиток», – заявив Чернотицький.

Він зазначив, що у своїй програмі написав про задачі: за чотири роки у формі телебачення «Суспільне» заходить до топ-10 аудиторії 18+, регіональне мовлення заходить в топ-20, канал «Культура в топ-25, «Українське радіо» заходить також в топ-10. Стають на ноги також digital (цифрове мовлення), відбувається запуск OTT платформи, початок співпраці з великими продакшнами.

Очільник НСТУ пояснив, що головним мірилом успішності для нього є вплив і довіра, а не рейтинг.

«Рейтинг – це інструмент охоплення, о’кей. Якщо брати сумарне охоплення, воно достатньо суттєве. Те саме відеоконтент у Facebook, який ми маємо, а це 90 мільйонів контактів на місяць – багато чи мало? Це дуже хороший показник. Але всю корпорацію продовжують міряти лише по «UA: Перший». Усе «Суспільне» – це не лише один канал, а й три канали Суспільного радіо - «Українське радіо», «Культура» і «Промінь». Його мовлення – це успішна історія? Успішна. Тому я наголошую на всій компанії та її впливовості. Наприклад, коли у Львові дебати кандидатів на посаду міського голови Олега Синютки і Андрія Садового проходили на філії «UA: Львів». Всі інші регіональні телеканали ретранслювали їх. Це вже про значимість і впливовість», – додав Чернотицький.

Він пригадав і про регіональні дебати у Чернівцях та Ужгороді.

«В Рівному, на жаль, не відбулися… В Чернігові, я був певен, відбулися би дебати, але там міський голова переміг в першому турі з явним відривом. В багатьох регіонах наші філії є ознакою здорової журналістики. Чи є над чим працювати? Звичайно. Як кажуть, зовнішні консультанти: є достатньо велике поле для зростання. Але це вже щось, якщо порівнювати з тим, які ці філії були чотири роки тому», – сказав новий глава «Суспільного» та пояснив, хто такі зовнішні консультанти:

«Наприклад, Ernst & Young, компанія Kwendi, яка нам розробляла маркетингову стратегію для регіонів, ВВС час від часу нам винаймали консультантів».

Чернотицький також відповів, яку частину бюджету «Суспільного» виділятимете на розвиток радіо та коли їхні радіостанції потраплять у топ-10:

«Час – чотири роки… Якщо дивитися на бюджет «Променя», умовно кажучи, і бюджет «Українського радіо», то між ними суттєва різниця. Але ж «Українське радіо» перш за все найдавніша станція. По-друге, її мають чути будь-де взагалі у країні. Тож ми повернули її на середні хвилі. Ми - єдина з українських станцій, хто там мовить. Хоча б одна комерційна станція включилася на середні хвилі? Я думаю, що ні, бо це не комерціалізується. Є люди, які використовують приймачі на середніх хвилях і слухають нас. Це дорого, але повинно бути. Якщо говорити орієнтовно, то на радіо йде до 20% нашого бюджету.

Якщо брати нішу розмовних станцій, то ми зараз на першому місці, обганяємо «Радіо НВ». Але якщо говорити про топ-10 FM станцій, то треба суттєво вкластися в той самий маркетинг. Але тут є певні законодавчі обмеження для нас. Бо є подвійне трактування того, чи можемо ми на його фінансування витрачати бюджетні кошти. Якщо ви бачили якісь рекламні кампанії «Суспільного», то вони були за донорські кошти. Свої кошти на це ми не витрачали. Але якщо ми хочемо (бути на провідних ролях), маємо вкладати кошти у промо. Мова не тільки про радіо, а й про телебачення».

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