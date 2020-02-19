Близько шести тисяч аграріїв вимагають відставки Ситника, звинувачуючи його в тиску на український бізнес



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Фото: УНІАН

Співробітники компаній «Укрлендфармінг» і «Авангард» вийшли захистити 27 тисяч робочих місць

Близько шести тисяч працівників аграрних холдингів «Укрлендфармінг» і «Авангард» вимагають відставки директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника, який чинить тиск на український бізнес, який дає 27 тисяч робочих місць людям на селі. Про це повідомляє УНІАН.

Протестуючі зібралися під Кабінетом міністрів України та закликали уряд припинити тиск силових органів на підприємства і прискорити звільнення Ситника, який внесено у національний реєстр корупціонерів. Люди приїхали практично з усієї України – підприємства працюють у 600 населених пунктах 22 областей країни.

Аграрії передали письмове звернення зі своїми вимогами представникам Кабміну, які вийшли до мітингувальників на їх прохання.

Також співробітники компанії підготували коробку яєць, на кожному з яких був написаний слоган «Ситника - геть!», однак і в НАБУ, і в Кабміні відмовилися прийняти подарунок.

Раніше вранці мітингувальники прийшли під офіс НАБУ, однак ніхто не вийшов, щоб почути їх вимоги. Як повідомила операційний директор «Укрлендфармінга» Галина Ковток, на сьогоднішній день робота компанії дестабілізована.

Детективи НАБУ проводять обшуки і допитують співробітників, які не мають поняття, як їх робота пов'язана з особистими мотивами Ситника перешкоджати успішному бізнесу.

За її словами, люди бояться, що їх позбавлять робочих місць будинку і змусять емігрувати на заробітки в сусідні країни.

«Наша компанія – гордість України, яка щорічно платить 2,5 мільярда податків і створює 1% ВВП країни, і вона повинна бути почута. Ситник сьогодні до нас не вийшов і зачинив двері перед нашими співробітниками. Ці люди борються за свої сім'ї, люблять Україну і хочуть тут працювати, і вони не дозволять, щоб амбіції однієї людини все це зруйнували. Не можна тримати на такій посаді корупціонера, тому ми закликаємо прем'єр-міністра: доведіть справу до кінця», - сказала вона, передавши вимоги аграріїв співробітникам Кабміну.

Пізніше протестуючі перейшли під Верховну Раду, де повторили свої вимоги прискорити звільнення Ситника з посади директора НАБУ.

На їхню підтримку виступили декілька народних депутатів. Як повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, половина Верховної Ради підтримує відставку директора НАБУ.

«Ви хочете захистити свої зарплати, свої сім'ї і свої робочі місця, щоб продовжувати годувати всю країну і весь світ - це правильно, і всі ми разом будемо працювати над цим. Після вашого попереднього мітингу депутати зібрали 216 голосів за звільнення корупціонера – це більшість Верховної Ради. Це питання потрібно довести до кінця, Ситника - у відставку!», - прокричав він зі сцени.

До цього працівники «Укрлендфармінга» і «Авангарду» зібрали близько 30 тисяч підписів аграріїв і небайдужих громадян з вимогою відставки Ситника і передали президенту Володимиру Зеленському.

За словами операційного директора, зараз компанія все ще чекає відповіді.

Раніше власник групи компаній «Укрлендфармінг» і «Авангард» бізнесмен Олег Бахматюк назвав незаконними обшуки силовиків в його компанії. Також він заявив, що відкриті проти нього і компанії справи - це особиста помста директора НАБУ Ситника.

Ситник був визнаний судом винним у корупції через елітний відпочинку за чужий рахунок, та внесений до реєстру корупціонерів, через що може втратити посаду. Головним свідком обвинувачення в суді був радник сестри Олега Бахматюка.

Довідка: «Укрлендфармінг» – найбільший український агропромисловий холдинг, який управляє найбільшим в країні банком родючого чорнозему – 500 тис. га, займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом цукру, тваринництвом та дистрибуцією сільгосптехніки. До його складу входить агропромислова група «Авангард», компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць (з проектною потужністю 1,6 млрд яєць в рік) і продуктів яєчної переробки, які експортуються в близько 40 країн.