Головного антикорупціонера країни внесли до реєстру корупціонерів (Документ) документ



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Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник

Артема Ситника визнано винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

Директор Національного антикорпуційного бюро Артем Ситник потрапив до Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані реєстру.

Дані з державного реєстру

Підставою для внесення до реєстру корупціонерів стала постанова Рівненського апеляційного суду від 13 грудня, яка залишила без змін рішення суду першої інстанції, який визнав винним Артема Ситника у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 1ст. 172-5 КУпАП («Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків»). На директора НАБУ накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу 3400 грн з конфіскацією подарунків в дохід держави (Сарненський районний суд Рівненської області підрахував, що Ситник одержав подарунок на суму 25 тис. грн, що перевищує дозволений законом розмір).

Постанова РІвненського апеляційного суду

Після рішення апеляції адвокат Ситника Владислав Кіча зазначив, що його клієнт має намір заплатити штраф у розмірі 3,4 тис. грн за адміністративне порушення під час відпочинку в Рівненській області, яке йому призначив суд.

Нагадаємо, що 6 вересня 2019 року Сарненський районний суд Рівненської області визнав винним директора НАБУ Артема Ситника у порушенні ч. 1ст. 172-5 КУпАП і призначив штраф 3400 грн з конфіскацією подарунків в дохід держави.

У суді було доведено, що керівник антикорупційного відомства двічі орендував будинки (з 29 грудня 2018 року до 2 січня 2019 року і з 8 березня до 10 березня 2019 року) на території мисливського господарства «Поліське-Сарни» (Рівненщина). Офіційно за нього платив товариш засновників TOB МГ «Поліське-Сарни», якому адміністратори закладу оформили 70% знижку від вартості оренди будинків. Таким чином, оренда будинку на Новий рік обійшлася Артему Ситнику 7 тис. грн (повна вартість – 10 тис. грн), на березневі свята – 10,5 тис. грн (замість 15 тис. грн).

Допитана у суді адміністратор зізналася, що людина, котра оплатила оренду будинків, не повідомила, хто там проживатиме. Пізніше жінка впізнала самого орендаря - директора Національного антикорупційного бюро України, якого раніше бачила по телебаченню.

Суд також допитав свідка, який представився племінником чоловіка, який знімав будинки для Ситника. Він розповів, що близько трьох років знайомий із Артемом Ситником. Додав, що витрачені кошти на оренду, він повернув своєму дядьку.

У свою чергу директор НАБУ заявив у суді, що повністю компенсував витрати своєму знайомому за оренду будинків відпочинку.

Разом з тим, суд дійшов висновку, що Артем Ситник в порушення вимог ч. 2 ст. 23 Закону «Про запобігання корупції», одержав від громадянина подарунок, що перевищує дозволений законом розмір сукупної вартості подарунків (не більше 1921 грн), чим вчинив адміністративне правопорушення, пов`язане з корупцією за частиною 1 статті 172-5 КУпАП.

Окремо прокурор просив застосувати до директора НАБУ додаткове стягнення у вигляді позбавлення права займати посади, пов’язані з виконанням функцій держави на один рік. Проте районний суд відмовив, оскільки санкція ч.1 ст. 172-5 КУпАП цього не передбачає.