Мітингувальники подарували директору НАБУ яйця з написом: «Ситника - геть!»

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Яйця принесли і під будівлю Кабміну і адресували прем'єр-міністру Олексію Гончаруку

Аграрії, які мітингують за звільнення глави НАБУ Артема Ситника, передали йому іменні яйця з написом: «Ситника – геть». Про це повідомляє Depo.ua.

Зазначимо, Ситник до активістів не вийшов, тому мітингуючи аграрії залишили лотки з іменними яйцями на тротуарі перед будівлею НАБУ.

Зазначимо, що яйця принесли і під будівлю Кабміну і адресували прем'єр-міністру Олексію Гончаруку.

Раніше повідомлялося, що вже більше 150 народних депутатів поставили свої підписи під вимогою звільнити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, внесеного до реєстру корупціонерів. Сам Ситник вже заявив, що не збирається звільнятися.

Вранці 5 лютого в центрі Києві пройшов масовий мітинг проти тиску силових органів на аграрні підприємства «Укрлендфармінгу» і «Авангарду». Серед основних вимог протестуючих - відставка Артема Ситника з посади директора НАБУ.

Нагадаємо, в середині грудня 2019 року Рівненський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу захисту директора НАБУ Артема Ситника, визнаного винним у справі про відпочинок в елітних мисливських угіддях господарства «Поліське-Сарни» за чужий рахунок.