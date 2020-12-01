Борг тепломереж Харківської області за доставку газу перевищив 40,5 млн грн

Кошти, отримані газовою компанію в якості оплати за доставку, спрямовуються на забезпечення цілодобової роботи аварійних бригад по всій області

Борг теплопостачальних компаній Харківської області за доставку природного газу перевищив 40,5 млн грн. При цьому шість підприємств ТКЕ порушили графіки погашення заборгованості та гарантійні листи щодо розрахунків, які були надані АТ «Харківгаз» перед початком опалювального сезону. Згідно Закону України «Про ринок природного газу», Кодексу ГРМ, відбір енергоносія з газорозподільної системи здійснюється за умов своєчасної оплати послуг доставки газу. Кошти, отримані за доставку газу, спрямовуються на підтримання в робочому стані газової інфраструктури області.

Перед початком опалювального сезону відбулась низка нарад за участі Харківської обласної державної адміністрації, АТ «Харківгаз» та підприємств ТКЕ – боржників за доставку газу. Під час нарад досягнута домовленість про відтермінування АТ «Харківгаз» виплат заборгованості тепловиків, підписання графіків погашення заборгованості, оформлення гарантійних листів про своєчасність розрахунків АТ «Харківгаз».

На даний час підприємствами ТКЕ Красноградського, Первомайського, Лозівського, Чугуївського районів порушено вимоги законодавства, діючих договорів на доставку газу з АТ «Харківгаз», свої гарантійні листи та підписані графіки погашення боргів.

АТ «Харківгаз» звертається до ТКЕ – порушників, в термін до 01.12.2020 року виконати взяти на себе зобов’язання, умови нормативно-правових актів та забезпечити стабільне проходження опалювального сезону в Харківській області. Газова компанія не має жодних підстав, передбачених Законом, для надання послуг підприємствам ТКЕ на безоплатній основі.

Кошти, отримані газовою компанію в якості оплати за доставку, спрямовуються на забезпечення цілодобової роботи аварійних бригад по всій області, ліквідацію пошкоджень мереж, проведення ремонтів об’єктів газової інфраструктури, захист газопроводів від корозії, підтримання необхідного тиску в газорозподільній системі. Недофінансування цих робіт через боржників створює ризик залишити клієнтів компанії без газопостачання.