У жовтні комуналка зросла на понад 30% у порівнянні з попереднім місяцем

Заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець жовтня 2020 року склала 56,1 млрд грн

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії склали 11 млрд грн, що на 32,5% більше, ніж у вересні (8,3 млрд грн)

У жовтні 2020 року нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії склали 11 млрд грн, що на 32,5% більше, ніж у вересні (8,3 млрд грн). Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, у жовтні 2020 року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 9 млрд грн (81,2% від нарахованої суми за цей період).

Заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець жовтня 2020 року склала 56,1 млрд грн, що на 1,8 млрд грн більше, ніж у попередній місяць (54,3 млрд грн).

За даними статистичного відомства, за станом на 31 жовтня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 22,4 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 16,7 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,7 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,1 млрд грн, за постачання і розподіл електричної енергії - 5,1 млрд грн, за надання послуг із вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн..

Нагадаємо, у листопаді «Нафтогаз» в пакеті «Місячний» збільшив ціну на газ до 4,7 грн за м³, а в пакеті «Річний» - до 5,24 грн за м³. Ціни змінюються через те, що на європейських газових хабах дорожчає газ.

Підвищення тарифів на газ, традиційно, відбувається в період опалювального сезону, в Україні він стартував у жовтні.

Як повідомлялося, найбільшою статтею споживчих грошових витрат домогосподарств України у ІІ кварталі 2020 року були продукти харчування і безалкогольні напої ─ 52,0%, потім йдуть житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива ─ 15%.