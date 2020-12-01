Регулятор схвалив нові підвищені тарифи для облгазів

З наступного року для облгазів можуть зрости тарифи на послуги розподілу природного газу

Тарифи на розподіл газу для 20 з 22 облгазів планується підвищити

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкти тарифів на послуги розподілу природного газу на 2021 рік.

Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

Зазначається, що Нацкомісія вирішила схвалити і оприлюднити на офіційному сайті постанови про встановлення тарифів для 22 операторів газорозподільних мереж з метою одержання зауважень і пропозицій. Згідно з документами, тарифи для 20 з 22 облгазів планується підвищити.

Зокрема, тариф «Київоблгазу» зросте з 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр (без ПДВ), «Київгазу» – з 0,28 грн до 0,32 грн, «Одесагазу» – з 0,79 грн до 0,89 грн, «Полтавагазу» – з 1,09 грн до 2,07 грн, «Херсонгазу» – з 0,94 грн до 1,8 грн, «Луганськгазу» – з 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр.

При розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу була врахована необхідність компенсації недоотриманої тарифної виручки облгазів за 2015-2019 роки, а також компенсація витрат, пов'язаних з різницею в цінах при закупівлі в 2015-2019 роках природного газу, необхідного для забезпечення виробничо-технологічних потреб.

До слова, у жовтні комуналка зросла на понад 30% у порівнянні з попереднім місяцем.

Нагадаємо, у листопаді «Нафтогаз» в пакеті «Місячний» збільшив ціну на газ до 4,7 грн за м³, а в пакеті «Річний» - до 5,24 грн за м³. Ціни змінюються через те, що на європейських газових хабах дорожчає газ.