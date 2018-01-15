Боти піднімали курс Bitcoin

Різке зростання курсу Bitcoin пояснили шахрайською схемою за участю ботів

Група дослідників з Тель-Авівського університету і американського університету Талса виявили махінації з цінами на біткоїни в кінці 2013 року, в результаті яких курс криптовалюти за два місяці зріс з 150 до 1000 доларів. Робота під назвою «Маніпуляція цінами в екосистемі Bitcoin» опублікована в журналі Journal of Monetary Economics,



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Різке зростання курсу Bitcoin пояснили шахрайською схемою за участю ботів

Група дослідників з Тель-Авівського університету і американського університету Талса виявили махінації з цінами на біткоїни в кінці 2013 року, в результаті яких курс криптовалюти за два місяці зріс з 150 до 1000 доларів. Робота під назвою «Маніпуляція цінами в екосистемі Bitcoin» опублікована в журналі Journal of Monetary Economics, витяги з неї приводить TechCrunch.

Автори документа проаналізували вплив на курс криптовалюти знайденої ними підозрілої активності на біржі Mt.Gox, коли шахрайським шляхом були проведені операції приблизно з 600 тисячами біткоїнів вартістю 188 млн доларів.

Дослідники прийшли до висновку, що невідомий розробник використав для маніпуляції двох ботів — Маркуса і Віллі, — які, на перший погляд, проводили реальні угоди. Насправді вони не володіли біткоїнами, які використовували, але при цьому впливали на вартість криптовалюти, тим самим провокуючи зростання обсягу торгів на основних біржах.

Середній обсяг торгів на біржах збільшувався, навіть якщо шахрайські операції були розкриті і скасовані. В результаті в дні активності ботів курс біткоїна до долара зростав в середньому на чотири відсотки, хоча в інший час він демонстрував невелике зниження, вказують дослідники.

Збільшення обсягу торгів було вигідно для Mt.Gox — біржа стягувала комісію з кожної транзакції. Дослідники опосередковано пов'язують бота Віллі зі спробами власника Mt.Gox Марка Карпелеса приховати втрати від крадіжки приблизно 650 тисяч біткоїнів в 2011 році. Проте біржа перестала працювати в 2014 році.

Нагадаємо, 17 січня Bitcoin обвалився нижче 10 тисяч доларів.

Джерело: VC.ru