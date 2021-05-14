Через ситуацію на ринку електроенергії зривається приєднання до європейської енергосистеми, – Центр Разумкова

Омельченко наголосив, що у НКРЕКП і Кабміну є всі важелі, щоб ліквідувати ринкові маніпуляції

Штучні цінові перекоси на ринку електроенергії ставлять під загрозу підготовку і проходження наступного опалювального сезону, а в перспективі – приєднанню України до європейської енергосистеми ENTSO-E.

Про це заявив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко під час дискусії на Energy Club 13 травня

«Ситуація з цінами критична. І вона загрожує тому, що наша генерація не зможе підготуватися до осінньо-зимового періоду (ОЗП) 21/22 років через дефіцит коштів на паливну складову та ремонти», - заявив Омельченко.

За його словами, окрім ризиків проходження опалювального сезону, наявний високий ризик зриву стратегічного проекту інтеграції з ENTSO-E через можливі збоїв в енергосистемі цього року.

«Європейські партнери будуть пильно стежити за ситуацією в Україні. Якщо будуть серйозні перебої в енергосистемі і збільшиться залежність від імпорту з Росії, це питання лежить не тільки в економічній площині, а й політичній, ми можемо залишитись без інтеграції і потрапити у політичну залежність від Росії», – відмітив Омельченко.

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова в цьому контексті звернув увагу і на наявність на енергоринку серйозних ринкових маніпуляцій.

«Особливо це стосується ринку «на добу наперед» (РДН), коли близько 40% всієї електроенергії продають трейдери не маючи реальних обсягів енергії, так звана «торгівля повітрям», – пояснив експерт.

При цьому Омельченко наголосив, що у НКРЕКП і Кабінету міністрів є всі важелі, щоб ліквідувати ці маніпуляції.

Він зазначив, що в січні-квітні 2021 року вони були нижчими на 30-40% від європейських. Зокрема 11 травня ціна РДН в Україні провалилася до 23 євро/МВт, в той час як в Польщі, Угорщині, Словаччині та Румунії вона складала 70-72 євро/МВт.