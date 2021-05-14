Фонд гарантування відповів, чи можливе повернення «Приватбанку» колишнім власникам

У грудні 2016 року «Приватбанк» був націоналізований рішенням українського уряду

Приватизацію «Приватбанку» називають позитивним сигналом для ринку

Державний «Приватбанк» може бути знову приватизований, але про повернення його попереднім власникам не йдеться.

Про це заявила заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай в ефірі телеканалу «Дом».

«Така можливість (приватизації – ред.) є, якщо ми не говоримо про повернення в приватні руки попередніх власників. Якщо ми говоримо про приватизацію та пошук професійного банкіра-власника або міжнародної банківської групи, яка була б зацікавлена придбати власність такого роду, – це був би позитивний сигнал для ринку», – зазначила Білай.

За її словами, на сьогодні досить великою проблемою є частка держави в банківському секторі:

«Майже половина банківської системи – це державні банки. Це проблема, тому що вони конкурують між собою. Правильним було б сформулювати стратегію так, щоб вони не перебували в одному полі ведення бізнесу».

Раніше у НБУ розповіли, коли планують продати «Приватбанк».

У грудні 2016 року «Приватбанк» був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери «ПриватБанку» вивели понад 5,5 мільярда доларів. Кредити, які видавав «Приватбанк» юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов безпосередньо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій «Приватбанку». Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Нагадаємо, Кабмін видав постанову про включення державного банку «Ощадбанк» до Фонду гарантування вкладами. Частка держави у банківському секторі зменшиться.