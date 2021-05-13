Україна і Франція підписали чотири угоди на понад €1,3 млрд: що вони передбачають

Усі проєкти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30% та вище, що сприятиме створенню тисяч нових робочих місць

Україна і Франція підписали угоди на понад 1,3 млрд євро, зокрема щодо постачання електровозів, поліпшення водопостачання на Луганщині та якості питної води у Києві.

«Україна та Франція підписали чотири рамкові угоди на загальну суму понад 1,3 млрд євро. Дякуємо французькій стороні та міністру економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Бруно Ле Меру за підтримку й зміцнення наших стратегічних відносин», – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Фото: Урядовий портал

За його словами, укладені угоди передбачають реалізацію проєктів щодо постачання 130 електровозів компанією «Альстом» на суму до 900 млн євро; постачання 370 автодрабин для роботи на висотних будівлях на суму до 300 млн євро; поліпшення якості питної води в Києві на суму до 70 млн євро; поліпшення водопостачання в Луганській області.

Шмигаль наголосив, що всі проєкти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30% та вище, що сприятиме створенню тисяч нових робочих місць.

Президент України Володимир Зеленський онлайн долучався до підписання угод. Як інформує пресслужба глави держави, він привітав укладання документів.

«Я радію, що все, про що ми домовлялися з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, не просто слова. А професійні люди змогли все це довести від слів до серйозних угод. Усі ці чотири угоди дуже актуальні», – сказав Зеленський у відеовключенні після підписання.

Глава держави відзначив, зокрема, важливість укладення угод для покращення якості водопостачання в Україні.

«Я дуже радий, що ми вирішуємо це питання не лише на місцевому рівні, а й на державному. Будуть вкладатися великі гроші. Це важливо як у Луганській області, так і в столиці України», –зауважив президент.

Зеленський також наголосив на актуальності укладення угоди щодо оновлення парку залізничних локомотивів.

«Для України дуже важливо, що рівень локалізації виробництва буде 35%. Тобто буде як оновлення техніки, так і збільшення кількості робочих місць», – підкреслив він.

Фото: Офіс президента

В Офісі президента нагадали, що між Україною і Францією було підписано рамкову угоду щодо офіційної підтримки проєкту покращення водопостачання в місті Києві, яка передбачає реконструкцію мереж водопостачання у столиці на суму до 70 млн євро, що допоможе покращити якість питної води для 25% мешканців міста.

Також укладено рамковий договір щодо підтримки фінансування проєкту з покращення постачання питної води в Луганській області на суму 70 млн євро. За даними ОП, це дасть змогу отримати доступ до якісної питної води жителям 20 населених пунктів регіону.

Крім того, підписано рамкову угоду щодо підтримки оновлення парку вантажних електричних локомотивів «Українська залізниця», що передбачає постачання понад 100 локомотивів компанією «Альстом» на суму до 900 млн євро з рівнем локалізації виробництва 35%.

Також укладено рамковий договір щодо підтримки посилення захисту населення, територій та довкілля України від надзвичайних ситуацій. Документ передбачає постачання 370 рятувальних машин для Державної служби з надзвичайних ситуацій на суму до 300 млн євро.

Як відомо, 12 травня в Україну прибув міністр економіки, фінансів і відновлення Франції.