В Австралії буде створена «зелена» електростанція потужністю 300 МВт

В інноваційний проект вже інвестовано $64 млн

Компанія EnergyAustralia модернізує електростанцію Tallawarra, забезпечивши можливість застосування на станції суміші зеленого водню і природного газу. При цьому викиди парникових газів будуть повністю компенсовані протягом терміну експлуатації об'єкта, – повідомляє H2 View. Австралія

Потужність оновленого енергетичного підприємства складе 300 МВт. Передбачається, що до літа 2024 року Tallawarra буде забезпечувати надійне електропостачання будинків і підприємств Нового Південного Уельсу за допомогою більш екологічного палива.

З 2025 року EnergyAustralia має намір купувати щорічно 200 тонн зеленого водню, що внесе вклад в економіку Австралії в розмірі $235 млн. Електростанція Tallawarra є частиною ряду водневих проектів Австралії, і країна розширює свою технологію з нульовим рівнем викидів, щоб вийти на європейські та азіатські ринки.

«Ми лідируємо в цьому секторі, будуючи першу газоводневу електростанцію в Новому Південному Уельсі. Впевнені, що Tallawarra стане частиною водневого вузла Порт-Кемпбелл», – сказала керуючий директор EnergyAustralia Кетрін Танна.

«Цей проект встановлює новий орієнтир того, як газові генератори можуть відповідати плану Нового Південного Уельсу по досягненню чистого нуля до 2050 року за рахунок використання зеленого водню», – сказав у свою чергу міністр енергетики штату Метт Кін.