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    Економіка та фінанси

    Частка «зеленої» енергетики в Україні зросла до 3%

    Уряд має намір довести частку зеленої енергетики до 11%
    Частка альтернативних джерел енергетики зросла в Україні до 3% від загального споживання, а завдання — 11%. Про це сказав віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко під час IV форуму енергоефективного партнерства. «Сьогодні Україна повинна скоротити до 2020
    • Вчора, 12:29
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    Уряд має намір довести частку зеленої енергетики до 11%

    Частка альтернативних джерел енергетики зросла в Україні до 3% від загального споживання, а завдання — 11%. Про це сказав віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко під час IV форуму енергоефективного партнерства.

    «Сьогодні Україна повинна скоротити до 2020 року до 9% первинної енергії, яка споживається. По відновлювальній енергетиці ми знаходимося на 3% від загального споживання. Завдання - 11%», - сказав Зубко.

    За його словами, Європейський Союз поставив завдання наростити частку альтернативних джерел до 2030 року до 27%.

    «Це загальносвітовий тренд», - наголосив Зубко.

    Нагадаємо, у 2017 році уряд схвалив енергетичну стратегію України до 2035 року під назвою «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», яка має значно знизити залежність від газу та вугілля.

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    Джерело: Укрінформ

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