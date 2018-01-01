Термін окупності домашньої сонячної електростанції близько 5 років

Високий «зелений» тариф, запроваджений з метою розвитку альтернативної енергетики, зокрема у приватному секторі, не призвів до революційних змін у цій галузі. На початок цього року лише три тисячі домогосподарств збудували сонячні електростанції у своїх обійстях. Cплеск в приватній сонячній енергетиці було зафіксовано в 2015 році

Фото: ukurier.gov.ua Сонячна енергетика

Термін окупності домашньої сонячної електростанції близько 5 років

Високий «зелений» тариф, запроваджений з метою розвитку альтернативної енергетики, зокрема у приватному секторі, не призвів до революційних змін у цій галузі. На початок цього року лише три тисячі домогосподарств збудували сонячні електростанції у своїх обійстях.

Cплеск в приватній сонячній енергетиці було зафіксовано в 2015 році – тоді Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, зобов`язавши обленерго купувати надлишки електроенергії у власників приватних будинків. Тоді ж і зросла кількість домогосподарств, які встановили сонячні панелі. Але темпи приросту так і не набули очікуваних масштабів. При цьому державний регулятор вчасно індексує «зелений» тариф на енергію сонця у відповідності до курсу євро, до якого він законодавчо прив’язаний.

Так вже тільки на початку цього року «зелені» тарифи для приватних домогосподарств, які збудували сонячні електростанції потужністю до 30 кВт, зросли в середньому на 4,5%, - відповідна постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вступила в дію з 13 січня.

Стимули для сонячних інвесторів

Робиться це задля заохочення приватних власників будинків вкладати кошти у будівництво сонячних електростанцій на дахах будинків чи на спеціальних конструкціях у власному подвір`ї. Змінами до закону «Про електроенергетику» передбачена можливість для домогосподарств продавати в оптовий енергоринок надлишок виробленої «чистої» електроенергії, а обленерго зобов’язані купувати цей надлишок. У такий спосіб надана можливість «відбивати» кошти, вкладені у дорогі сонячні панелі. «Якщо сонячні установки потужністю до 30 кВт встановлено у 2017 році (а також по 31 грудня 2019 року - Главком), то «чисту» електроенергію до 2030 року можна реалізовувати за тарифом 18,09 євроцентів за кВт-год (6 грн за кВт-год – Главком)», - наголошує голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Доречно нагадати, що згідно зі згаданою вище постановою НКРЕКП домогосподарства, які збудували сонячні станції протягом квітня 2013 року - грудня 2014 року, продаватимуть надлишок електроенергії вдвічі дорожче - по 11,64 грн за кВт·год (без ПДВ) – це в понад 20 разів дорожче, ніж продає свій товар НАЕК «Енергоатом» (54,6 коп за кВт·год), чи майже увосьмеро дорожче, ніж продають теплові електростанції (1,53 грн за кВт·год).

Здавалося б, за таких умов в приватному секторі давно мав би статися бум сонячної енергетики. Але сталося не так як гадалося. Дійсно, з року в рік кількість виробників зростає, але в загальній структурі виробництва електроенергії їхня частка мізерна, як власне, й усієї відновлювальної енергетики. У січні цього року лише 1,34% у загальній структурі енерговиробництва зайняла частка виробників, що працюють за «зеленим» тарифом: малі ГЕС, вітряні та сонячні станції (не лише приватні, але й потужні промислові). Влітку, коли сонце світить яскравіше, ніж взимку, частка «зеленої» енергетики зростає лише до 1,7% у загальній структурі енерговиробництва, тоді як у провідних європейських країнах цей показник нині сягає 40%.

Динаміка

За останні три роки 3010 приватних домогосподарств в Україні встановили сонячні електростанції на дахах будинків чи просто на подвір`ї (загальною потужністю 51 МВт). Суттєвий приріст стався у 2017 році: сонячні електростанції встановили удвічі більше приватних домогосподарств, ніж у 2016 році. За минулий рік близько двох тисяч родин перейшли на «чисту» енергію.

Проте така кількість приватних генеруючих станцій (3010) непомірно мала, бо всього в Україні налічується 6,5 мільйонів домогосподарств, більшість з яких – потенційні виробники «зеленої» енергетики. Вони могли б виробляти сонячну енергію не лише для власних потреб, відмовляючись від дорого газу, а й отримувати доходи, реалізуючи надлишок енергії.

Крім привабливого «зеленого» тарифу, потужний стимул для будівництва приватних сонячних електростанцій - відсутність вимог на отримання ліцензії для виробництва електроенергії – такі вимоги є лише до промислових сонячних електростанцій. Приватні ж господарства обмежуються тільки підписанням договору з енергопостачальними компаніями.

Чому ж за таких привабливих умов приватні домогосподарства не будують сонячні електростанції? Найбільша перепона – висока вартість сонячних панелей, відсутність кредитів з низькими відсотками, а також вартісні проектні роботи для приєднання сонячної електростанції до мереж обленерго. В залежності від встановленої потужності сонячної станції – наприклад 5 чи 10 кВт – вартість проекту становитиме від $5-10 тис. Отже, революції не відбудеться, якщо влада не запровадить привабливі фінансові умови для приватної сонячної енергетики.

Про те, як пересічному українцю стати виробником сонячної електроенергії, «Главкому» розповів президент Асоціації сонячної енергетики України Юрій Фаворський.

Президент Асоціації сонячної енергетики України Юрій Фаворський

В Україні понад 6 мільйонів приватних домогосподарств, які можуть встановлювати сонячні панелі. Надлишки енергії можна продавати за дуже вигідними цінами. Який перший крок повинен зробити господар, якщо він схоче будувати сонячну електростанцію?

Перш за все потрібно підняти діючий договір на енергопостачання будинку, подивитися, яка приєднана потужність споживання. Згідно з діючими нормативами, потужність майбутньої сонячної електростанції, яку встановлює приватна особа, не повинна перевищувати 30 кВт – цей обсяг потужності має бути узгоджений з приєднаною потужністю будинку.

До прикладу, якщо зараз власник приватного будинку, згідно з чинним договором з обленерго, обмежений потужністю споживання 5 кВт, а хоче поставити сонячну електростанцію потужністю 10 кВт, тоді йому потрібно збільшити потужність приєднання додатково ще на 5кВт (за кожен додатковий кВт потрібно заплатити обленерго «кругленьку» суму – «Главком»). Це робиться за стандартною процедурою через місцеве відділення обленерго (перш ніж в договір з обленерго буде внесено збільшений обсяг приєднаної потужності, приватний споживач повинен замовити проект, вартість якого може перевищувати 10 тис. грн – «Главком»).

Що потрібно зробити після того, як власник будинку підпише з обленерго новий договір – з урахуванням збільшеної потужності споживання?

Спочатку потрібно знайти місце, де будуть встановлені сонячні модулі: на даху будинку, чи треба буде зробити спеціальну конструкцію у дворі. Також необхідно врахувати напрямок світла: ідеально, коли модулі розвернуті на південь. Якщо модулі встановлюються на двоскатний будинок, то нахил конструкцій з фотомодулями до горизонтальної поверхні має бути 35 градусів.

Зараз дуже популярні модулі старого формату потужністю 260 Вт розміром 1 м на 1,6 м, якщо округлити, то площа одного модуля буде приблизно 1,5 кв м. Якщо збудувати станцію потужністю 5,2 кВт, то знадобиться площа приблизно 30 квадратних метрів.

З урахуванням того, що ціни впали, сонячна електростанція потужністю 5 кВт може обійтися в $4,5 тис. Як вибрати надійного продавця обладнання?

В Україні дуже багато компаній, які продають модулі та встановлюють сонячні станції. Бажано зайти на сайти цих компаній, щоб ознайомитися з їхніми пропозиціями. Наприкінці минулого року почала діяти Асоціація сонячної енергетики України, вона займається координацією діяльності в сфері сонячної енергетики, і консультує всіх охочих розвивати цю сферу.

В основному обладнання розраховане на понад 20 років з гарантією 5 років. Продукція проходить сертифікацію безпосередньо на заводі, тому не потребує додаткової сертифікації в Україні. Компанії зі світовим ім`ям прописуються в міжнародних реєстрах – зокрема, в реєстрі агентства Bloomberg,

За який термін окупиться станція потужністю 5 кВт?

Розрахунок простий, але трохи ускладнюється тим, що приватній особі сплачується лише різниця між згенерованою електроенергією і спожитою домогосподарством. До прикладу, якщо я поставив станцію, і в мене дуже великий обсяг власного споживання, то цілком можливо, що ніколи не виникне різниця між згенерованою і спожитою електроенергією. Але більшість українців дотримуються жорсткої економії, тоді термін окупності близько 5 років.

Зазвичай існує чимало перепон при спорудженні та приєднанні сонячної електростанції до мережі обленерго. Чи сприяє місцева влада розвитку сонячної енергетики?

У кожному регіоні своя політика. На кінець 2017 року найбільша кількість домогосподарств, які встановили сонячні електростанції, у Києві та області. В деяких містах Хмельницької та Житомирської областей за рішенням місцевої влади здійснюється відшкодування частини витрат при спорудженні сонячних станцій. Зокрема в Житомирській області відшкодовують 20% від вартості проекту. Подібні програми діють у Львівській області – там з обласного бюджету домогосподарству повертають 10% суми кредиту на сонячні панелі. У Хмельницькому з міського бюджету повертають 10% вартості робіт із встановлення сонячних електростанцій.

Яким чином обленерго налагоджує облік електроенергії, виробленої у приватному домоволодінні?

Після того, як будуть встановлені сонячні модулі, приватний власник повинен знову звернутися в обленерго, де йому дадуть перелік спеціального обладнання, яке необхідне для обліку виробленої електроенергії. Зокрема, необхідно встановити лічильник, який може рахувати і згенеровану, і спожиту енергію. Потім представники обленерго виїжджають на місце, оглядають електростанцію, опломбовують лічильник і підписують акт встановлення обладнання - з реєстрацією цього вузла обліку в системі обленерго.

Чи дорого обійдеться цей вузол обліку споживачеві?

Від 6 до 12 тис грн. Якщо будинок споживає мало електроенергії, то можна ставити однофазний вузол обліку – він буде значно дешевший порівняно з трифазним. Але в приватних будинках в більшості випадків ставлять потужніші системи - трифазні, тому це коштуватиме дорожче.

Чим ще можна зацікавити пересічного українця, який має будинок, встановити дорогі сонячні модулі?

З метою заохочування мої знайомі у Житомирській області проводять спеціальні курси. Якщо ж порівняти вкладені в сонячну станцію кошти з депозитом у банку, то дохідність становить від 13% і вище. Все залежить від того, скільки людина споживає сама. По-друге, згідно з чинним законом про електроенергетику, до 2030 року тариф на електроенергію сонячної станції, що продається в мережу, прив’язаний до євро, тобто, при зростанні курсу, він також росте.

Україна має позбутися залежності від імпортованих енергоресурсів, особливо газу, зокрема, шляхом інтенсивного розвитку відновлюваної енергетики. Але для більшості українців сонячна енергетика не по кишені?

Є ще й інший механізм залучення людей через систему, яку ми умовно назвали «енергокооперативи». Люди, які живуть в одному будинку, об’єднують свої гроші і вже як юридична особа підключаються до мережі і заробляють гроші.

Це можна робити навіть у багатоквартирних будинках, якщо на дахах встановити сонячні електростанції?

Так. Ми зараз готуємо таку програму для Подільської райадміністрації, а потім плануємо це зробити для всього Києва й інших міст України. Найкращий варіант – це коли вибирається енергетична компанія, яка буде генерувати електроенергію на дахах будинків, а люди просто вкладають свої гроші. Але для цього потрібно об’єднатися в енергокооперативи – таке об’єднання громадян дозволить їм забезпечувати свої потреби повністю або частково (як індивідуальні, так і спільні), пов’язані зі споживанням енергії. Тобто, стати енергонезалежним від монополіста, а відтак менше сплачувати за послуги в житлово-комунальному господарстві.

Наталка Прудка, «Главком»