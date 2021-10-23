Через борги на балансуючому ринку ТЕС не змогли закупити 1,5 млн тонн вугілля – ПЕАУ

Улітку 2021 року українські ТЕС зіткнулися з дефіцитом вугілля через аномально низькі ціни на електроенергію

«Укренерго» заборгувало генеруючим компаніям близько 11,5 млрд грн

Генеруючі компанії ТЕС і ТЕЦ не змогли закупити мінімум 1,5 млн тонн вугілля через борги державної компанії «Укренерго» на балансуючому ринку. Про це йдеться в заяві Першої енергетичної асоціації України.

«На сьогодні НЕК «Укренерго» заборгувало генеруючим компаніям близько 11,5 млрд грн. Легко побачити, що навіть при сьогоднішній ціні вугілля на європейських біржах у $250 за тонну цих коштів вистачило би на закупівлю 1,5 млрд тонн вугілля, яких наразі так не вистачає генкомпаніям ТЕС», – йдеться в заяві.

Вирішення цих боргів, на думку Асоціації, допомогло би покращити ситуацію з дефіцитом вугілля, зокрема на державних ТЕС.

Нагадаємо, влітку 2021 року українські ТЕС зіткнулися з дефіцитом вугілля через аномально низькі ціни на електроенергію.

Ситуація з цінами на електроенергію стабілізувалася в серпні 2021 року. Приватні компанії почали активно контрактувати вугілля по імпорту, в свою чергу державні ТЕС як і раніше відчувати гострий дефіцит вугілля.

Компанія ДТЕК почала активно імпортувати вугілля в серпні-жовтні. Було законтрактовано 700 тис. тон з Польщі, Казахстану та США.