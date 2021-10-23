У NASA повідомили дату першого польоту до орбіти Місяця в рамках програми «Артеміда»

Місія триватиме близько шести тижнів, протягом яких корабель проведе більше часу на ретроградній орбіті

Перший непілотований випробувальний політ ракети-носія Space Launch System (SLS) і космічного корабля Orion до орбіти Місяця в рамках програми «Артеміда» запланований на лютий 2022 року. Про це розповів керівник програми Artemis, представник NASA Майк Сарафін, – повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Що стосується пускового вікна, ми плануємо вікно тривалістю близько 15 днів в лютому. У разі запуску ракети в першій половині цього періоду, місія буде вважатися так званої тривалою місією. Вона триватиме близько шести тижнів, протягом яких корабель проведе більше часу на ретроградній орбіті, щоб підготуватися до наступних зниження і приводнення», – сказав Сарафіна.

Він додав, що в разі запуску ракети в другій половині відведеного періоду, місія буде вважатися короткою і триватиме чотири тижні – «Ми точно знаємо тривалість кожного варіанта місії. Її формат залежить від дня запуску і цілей, які ми перед собою ставимо».

Ракета-носій SLS і космічний корабель Orion вже успішно з’єднані в будівлі вертикальної збірки в Космічному центрі імені Кеннеді на мисі Канаверал в штаті Флорида.

Our @NASAArtemis I mega-Moon rocket is targeted for liftoff in February 2022.



Here are the small steps in store before the next giant leap: https://t.co/pTbcWXdFF7 pic.twitter.com/W6GLXufmY5 — NASA (@NASA) October 23, 2021

За планом NASA, перед транспортуванням SLS і Orion на стартовий майданчик будуть проведені тести складових частин і наземних систем для останнього, передпольотного випробування на початку 2022 року.

В рамках випробування команда фахівців перевірить роботу системи заправки паливних баків ракетним паливом і проведе репетицію фінального відліку перед запуском ракети. Якщо тести пройдуть успішно, NASA поверне ракету і корабель в будівлю вертикальної збірки для остаточних перевірок, після яких буде визначена точна дата запуску.

План програми «Артеміда» був оприлюднений у вересні 2020 року. Головне завдання програми – безпечне повернення, через 55 років, людини на місячну поверхню в 2024 році, а також будівництво навколомісячної станції і підготовка умов для можливої колонізації Місяця в майбутньому.