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    У NASA повідомили дату першого польоту до орбіти Місяця в рамках програми «Артеміда»

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    Головне завдання програми &ndash; безпечне повернення - У NASA повідомили дату першого польоту до орбіти Місяця в рамках програми «Артеміда»

    Головне завдання програми – безпечне повернення

    Фото NASA

    Місія триватиме близько шести тижнів, протягом яких корабель проведе більше часу на ретроградній орбіті

    Перший непілотований випробувальний політ ракети-носія Space Launch System (SLS) і космічного корабля Orion до орбіти Місяця в рамках програми «Артеміда» запланований на лютий 2022 року. Про це розповів керівник програми Artemis, представник NASA Майк Сарафін, – повідомляє Інтерфакс-Україна.

    «Що стосується пускового вікна, ми плануємо вікно тривалістю близько 15 днів в лютому. У разі запуску ракети в першій половині цього періоду, місія буде вважатися так званої тривалою місією. Вона триватиме близько шести тижнів, протягом яких корабель проведе більше часу на ретроградній орбіті, щоб підготуватися до наступних зниження і приводнення», – сказав Сарафіна.

    Він додав, що в разі запуску ракети в другій половині відведеного періоду, місія буде вважатися короткою і триватиме чотири тижні – «Ми точно знаємо тривалість кожного варіанта місії. Її формат залежить від дня запуску і цілей, які ми перед собою ставимо».

    Ракета-носій SLS і космічний корабель Orion вже успішно з’єднані в будівлі вертикальної збірки в Космічному центрі імені Кеннеді на мисі Канаверал в штаті Флорида.

    За планом NASA, перед транспортуванням SLS і Orion на стартовий майданчик будуть проведені тести складових частин і наземних систем для останнього, передпольотного випробування на початку 2022 року.

    В рамках випробування команда фахівців перевірить роботу системи заправки паливних баків ракетним паливом і проведе репетицію фінального відліку перед запуском ракети. Якщо тести пройдуть успішно, NASA поверне ракету і корабель в будівлю вертикальної збірки для остаточних перевірок, після яких буде визначена точна дата запуску.

    План програми «Артеміда» був оприлюднений у вересні 2020 року. Головне завдання програми – безпечне повернення, через 55 років, людини на місячну поверхню в 2024 році, а також будівництво навколомісячної станції і підготовка умов для можливої колонізації Місяця в майбутньому.
    Теги: США політ будівництво корабель NASA Флорида
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    У NASA повідомили дату першого польоту до орбіти Місяця в рамках програми «Артеміда»