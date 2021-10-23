Підприємець порівняв зарплати у Києві та Москві: вражаючі цифри

Електромонтер у Києві отримує до 875 доларів в місяць, а у Москві – 640 доларів

Роман Пелех порівняв вакансії на українських та російських ресурсах із пошуку роботи

Зарплати майстрів, робітників та працівників торгівлі у Москві значно нижча, ніж у Києві. До такого висновку дійшов підприємець Роман Пелех, порівнявши вакансії на українських та російських ресурсах із пошуку роботи. Своїми спостереженнями чоловік поділився на сторінці у Facebook.

Ось вам реальні зарплати в Москві і Києві. Гіпсокартонщик у Києві отримує до 2200 доларів в місяць. Гіпсокартонщик у Москві отримує до 1300 доларів в місяць. Електромонтер у Києві отримує до 875 доларів в місяць. Електромонтер у Москві – 640 доларів в місяць. Продавець-касир у Києві отримує до 760 доларів в місяць. Продавець-касир у Москві отримує до 600 доларів в місяць. Це при вартості продуктів, оренди і проїзду в Москві подекуди у два рази вищої», – пише підприємець.

Він також додає скріншоти із російських та українських сайтів, котрі пропонують роботу.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, одним із найбільших своїх досягнень у підвищенні середньої зарплати українцям монобільшість вважає те, що майже наблизилася до показників – Білорусі.

Також нардеп заявив, що використання офшорів та виплати зарплат у конвертах формально не порушують закону. Тому немає підстав дорікати президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, до кінця поточного року мінімальна заробітна плата зросте ще на 500 грн. Підвищення також передбачене наступного року.

До слова, уряд визнав, що за рік ціни на окремі продукти в Україні виросли на 70-75%



