Бустерна доза вакцини Pfizer на 95% захищає від коронавірусу, – дослідження

Результати випробувань показують, що ревакцинація може зіграти важливу роль у стримуванні пандемії

Щеплення підвищує захист навіть проти штаму «Дельта»

Ревакцинація препаратом проти Covid-19 компаній Pfizer Inc. і BioNTech SE відновила практично повний захист від захворювання в учасників масштабного дослідження. Про це повідомляє Bloomberg, що посилається на заяву компаній.

Як зазначається, бустерна доза показала ефективність 95,6% проти симптоматичного Covid-19 у дослідженні, проведеному науковцями Pfizer-BioNTech, в якому взяли участь 10 000 людей у віці від 16 років і старші.

Під час тестування в основному використовували дельта-варіант коронавірусу.

Учасники випробування отримували ревакцинацію в середньому через 11 місяців після прийому другої дози вакцини. В середньому їм було 53 роки, з них трохи менше чверті групи старші 65 років.

Ефективність третьої ін’єкції була однаковою у всіх вікових групах, а також серед людей з уже існуючими захворюваннями.

«Ми вважаємо, що бустери повинні зіграти вирішальну роль в усуненні постійної загрози для здоров’я населення, пов’язаної з цією пандемією», – сказав гендиректор Pfizer Альберт Бурла.

«Результати випробувань показують, що ревакцинація може зіграти важливу роль у стримуванні пандемії і поверненні до нормального життя», – сказав гендиректор BioNTech Угур Шахін.

Компанії заявили, що поділяться даними дослідження з органами охорони здоров’я США, Європи та інших країн.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 23229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1777, медпрацівників – 438. Також за минулу добу госпіталізовано – 5362 особи, летальних випадків – 483, одужало – 8330 осіб.