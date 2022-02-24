Хто вкрав кредитні гроші Міжнародного банку? Деталі оборудки у Мінсоцполітики

Нацполіція проводить розслідування за статтею «розтрата чужого майна в особливо великих розмірах»

Головне слідче управління Національної поліції України розслідує нецільове використання кредитних коштів, які Україна отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку протягом 2014-2020 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

За даними слідства, у липні 2014 року Міністерство соціальної політики України підписало з Міжнародним банком реконструкції та розвитку Угоду про позику на суму $300 млн. Кредитні кошті планувалося використати на впровадження інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України E-Social. А також на наповнення Єдиного державного реєстру соціальної сфери для надання, призначення та виплати соціальної підтримки; інтеграцію системи Е-Social та існуючих інформаційних систем, які експлуатуються іншими установами та отримання даних із зовнішніх систем у режимі он-лайн.

Наприкінці грудня 2017 року Міністерство соцполітики уклало договір зі словацькою компанією Investa STM, s.r.o. на використання частини кредитних коштів. Договір передбачав надання консультаційних послуг, які включали розробку, апробацію і запровадження у рамках надання державної соціальної допомоги, житлових субсидій і пільг, соціальних послуг. Міністерство перерахувало $740 тис. іноземній компанії, яка у підсумку нічого не виконала.

Більше того, як з’ясували правоохоронці, компанія Investa STM, s.r.o. займається видами діяльності (продукти харчування, сільське господарство, промислові товари, товари народного споживання, меблі), які не відповідали кваліфікаційним умовам, щоб виконати договір.

Крім цього, департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ підозрює службових осіб Міністерства соціальної політики України у нецільовому використанні 94,1 млн. грн. Кошти мали використовуватися на проєкт «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».

Наразі Печерський райсуд Києва продовжив термін досудового розслідування на шість місяців – до 5 серпня. Кримінальне провадження ведеться за статтею «розтрата чужого майна в особливо великих розмірах» (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

Як повідомляв «Главком», детективи Національного антикорупційного бюро повідомили чотирьом особам про підозру у завданні понад 67,73 млн грн збитків державному підприємству «УСТФ «Укртелефільм». Впродовж 2017-2018 років керівники «Укртелефільму» у змові з колишнім керівником відділу з правових питань держпідприємства, приватними особами та заступником Голови Держкомтелерадіо відчужили на користь приватної компанії (ТОВ «Лодокс») майнові права на понад 60 об’єктів нерухомості у Києві. Продаж майна здійснили з численними порушеннями процедури відчуження державного майна, зокрема, без погодження з органом управління – Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.