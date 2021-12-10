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    Збитки майже на 70 млн: НАБУ оголосило чотири підозри за розтрату коштів «Укртелефільму»

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    У лютому-березні 2019 року НАБУ та САП встановили чотирьох ймовірних учасників злочину та повідомили їм про підозру - Збитки майже на 70 млн: НАБУ оголосило чотири підозри за розтрату коштів «Укртелефільму»
    У лютому-березні 2019 року НАБУ та САП встановили чотирьох ймовірних учасників злочину та повідомили їм про підозру
    фото з відкритих джерел

    Усього НАБУ підозрює вісьмох людей у причетності до злочину

    Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили чотирьом особам про підозру у завданні понад 67,73 млн грн збитків державному підприємству «УСТФ «Укртелефільм». Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Зокрема, йдеться про:

    • заступника голови Держкомтелерадіо (2016-2020 рр);
    • колишнього генерального директора ДП «УСТФ «Укртелефільм» (2016-2017 рр);
    • заступника директора приватної компанії;
    • колишнього керівника юридичної служби ДП «УСТФ «Укртелефільм» (2015-2016 рр).

    Усього НАБУ підозрює вісьмох людей у причетності до злочину. Стосовно трьох із них справа слухається у Вищому антикорупційному суді, один – перебуває у міжнародному розшуку – стосовно нього триває екстрадиційна процедура.

    «За версією слідства, впродовж 2017-2018 років, керівники «Укртелефільму» у змові з колишнім керівником відділу з правових питань держпідприємства, приватними особами та заступником Голови Держкомтелерадіо відчужили на користь приватної компанії (ТОВ «Лодокс») майнові права на понад 60 об’єктів нерухомості у місті Києві. Продаж майна здійснили з численними порушеннями процедури відчуження державного майна, зокрема, без погодження з органом управління – Державним комітетом телебачення і радіомовлення України», – розповіли в НАБУ.

    Як відзначається, у лютому-березні 2019 року НАБУ та САП встановили чотирьох ймовірних учасників злочину та повідомили їм про підозру. За пів року потому розслідування стосовно трьох із них закінчили.

    Нагадаємо, у 2019 році Фонд державного майна України в межах так званої малої приватизації продав державне підприємство «Українська студія телевізійних фільмів» (Укртелефільм).

    Також стало відомо, що ексглава СБУ Валентин Наливайченко звернувся до Національного антикорупційного бюро з проханням розслідувати розтрату бюджетних коштів на святкування дня народження керівника Офісу президента Андрія Єрмака на державній резиденції «Синьогора» із залученням державних вертольотів.

    Теги: телебачення СБУ НАБУ САП розслідування Фонд державного майна Валентин Наливайченко
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    Збитки майже на 70 млн: НАБУ оголосило чотири підозри за розтрату коштів «Укртелефільму»