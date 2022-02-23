На Одещині чоловік розрахувався із таксистом «сувенірною» купюрою та втік

Таксист встиг розгледіти фальшивку та повідомив поліцію

В Одесі 20-річний житель Арциза розрахувався з таксистом сувенірною купюрою номіналом 1тис. грн і втік, отримавши 860 грн. решти. Поліція затримала підозрюваного, повідомляє Одеське районне управління поліції № 1.

За інформацією поліції, таксист, давши решту, встиг розгледіти фальшивку до того, як пасажир пішов. Він вимагав повернути гроші, але пасажир вибіг із машини і втік.

Таксист заявив у поліцію і підозрюваного розшукали наступного дня. Затриманому інкримінують грабіж. За пограбування йому загрожує штраф від двох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але покарання може бути і суворішим. Молодику можуть призначити громадські роботи на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Раніше, Національна поліція України ліквідувала мережу шахрайських сall-центрів, через які зловмисники виманювали паролі від банківських карток у довірливих громадян.

Також повідомлялося, що троє молодих людей під виглядом продажу металопластикових вікон ошукали десятки одеситів та видурили в них сотні тисяч гривень, вважають правоохоронці. Від шахрайських дій зловмисників постраждало майже пів сотні громадян на загальну суму більш ніж 600 тис. грн.