Через зростання тарифів на передачу електроенергії роботу втратять тисячі українців, — експерт



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«Значна частина підприємств не зможе працювати при такому тарифі — критичним є підняття навіть на 1 грн»

Підвищення тарифів на передачу електроенергії для промисловості в умовах кризи — критичне для українского бізнесу, і може призвести до того, що десятки, якщо не сотні тисяч українців втратять роботу. Про таке попередив економіст Борис Кушнірук в блозі на «Ліга».

За його словами, чергове здорожчання електроенергії стане особливо відчутним для представників малого та середнього бізнесу (МСБ).

«Значна кількість підприємств МСБ побудували бізнес-процеси з урахуванням існуючого тарифу (пекарні, лісопилки, СТО, теплиці). Вони не мають фінансових можливостей для переходу на дороге енергоощадне обладнання. Отже, підвищення тарифів для них призведе до надзвичайних збитків. Частині підприємств доведеться закритися. Внаслідок цього десятки, якщо не сотні тисяч українців втратять робочі місця. Деградація структури МСБ лише посилиться, а середній клас в країні скорочуватиметься до рівня статистичної похибки», - попередив економіст.

Він наголосив, що зростання витрат на електроенергію змусить бізнес шукати шляхи зниження витрат за іншими статтями, або скорочувати найманих працівників та виробництво через зростання собівартості, яке неможливо буде перекрити доходами.

«Значна частина підприємств не зможе працювати при такому тарифі — критичним є підняття навіть на 1 грн. Зрозуміло, зростатиме небезпека масового виведення капіталу з України і закриття підприємств», — вказав Кушнірук.

Раніше президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки. В той же час, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський заявив, що в період коронакризи влада має підтримати бізнес і населення і встановити мораторій на підвищення тарифів на електроенергію.

Раніше повідомлялось, що НКРЕКУ погодила підвищення тарифу на транспортування електроенергії з 1 грудня. Ціна зросте до 312,76 грн/МВт-год, тобто на 30%.