У Британії мають намір скоротити самоізоляцію для туристів

У Британії буде запроваджено режим тестування, щоб скоротити період самоізоляції

Уряд Великобританії планує скоротити період самоізоляції для іноземних мандрівників. Зараз по прибуттю в країну потрібна самоізоляція протягом 14 днів.

Про це повідомив міністр транспорту Британії Грант Шаппс в Twitter.

«За погодженням з медичними експертами ми просуваємося до наступного кроку по скороченню періоду карантину для подорожей, запустивши Глобальну робочу групу з подорожей, щоб відкрити міжнародні поїздки і розвивати наш бізнес», – сказав Шаппс.

