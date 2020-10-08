У Британії мають намір скоротити самоізоляцію для туристів



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У Британії мають намір скоротити самоізоляцію для туристів

У Британії буде запроваджено режим тестування, щоб скоротити період самоізоляції

Уряд Великобританії планує скоротити період самоізоляції для іноземних мандрівників. Зараз по прибуттю в країну потрібна самоізоляція протягом 14 днів.

Про це повідомив міністр транспорту Британії Грант Шаппс в Twitter.

«За погодженням з медичними експертами ми просуваємося до наступного кроку по скороченню періоду карантину для подорожей, запустивши Глобальну робочу групу з подорожей, щоб відкрити міжнародні поїздки і розвивати наш бізнес», – сказав Шаппс.

Following agreement from medical experts, we are moving ahead with the next step to reduce the travel quarantine period by launching the Global Travel Taskforceto open up international travel & boost our businesses [1/2/] — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) October 7, 2020

При цьому він додав, що буде запроваджено режим тестування, щоб скоротити період самоізоляції, а також широкий спектр інших заходів, що дозволяють подорожувати при одночасному зниженні показників Covid-19.

Однак міністр не надав подробиць щодо того, скільки буде тривати новий режим самоізоляції і коли він набере чинності.