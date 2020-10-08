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    У світі

    У Британії мають намір скоротити самоізоляцію для туристів

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    У Британії мають намір скоротити самоізоляцію для туристів - У Британії мають намір скоротити самоізоляцію для туристів
    У Британії мають намір скоротити самоізоляцію для туристів

    У Британії буде запроваджено режим тестування, щоб скоротити період самоізоляції

    Уряд Великобританії планує скоротити період самоізоляції для іноземних мандрівників. Зараз по прибуттю в країну потрібна самоізоляція протягом 14 днів.

    Про це повідомив міністр транспорту Британії Грант Шаппс в Twitter.

    «За погодженням з медичними експертами ми просуваємося до наступного кроку по скороченню періоду карантину для подорожей, запустивши Глобальну робочу групу з подорожей, щоб відкрити міжнародні поїздки і розвивати наш бізнес», – сказав Шаппс.

    При цьому він додав, що буде запроваджено режим тестування, щоб скоротити період самоізоляції, а також широкий спектр інших заходів, що дозволяють подорожувати при одночасному зниженні показників Covid-19.

    Однак міністр не надав подробиць щодо того, скільки буде тривати новий режим самоізоляції і коли він набере чинності.

    міністр бізнес Велика Британія уряд коронавірус
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