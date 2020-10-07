Із Давоса до Люцерна. Всесвітній економічний форум переїздить через пандемію



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Всесвітній економічний форум відбудеться навесні у Люцерні

Засідання пройде під девізом «Велике перезавантаження»

Всесвітній економічний форум проведе свою щорічну зустріч у 2021 році у Люцерні, Швейцарія. Зустріч пройде з 18 по 21 травня. Про це 7 жовтня заявили організатори, передає Reuters.

«Зустріч буде проходити, поки всі умови будуть дотримуватися, щоб гарантувати здоров'я і безпеку учасників і спільноти», - заявили організатори.

Як зазначається, щорічне засідання пройде під девізом «Велике перезавантаження»

Нагадаємо, у серпні Всесвітній економічний форум оголосив, що майбутня щорічна зустріч у Давосі, Швейцарія, буде перенесена на тлі всесвітньої пандемії Covid-19.

У той же час, було оголошено, що протягом тижня з 25 січня Форум проведе у цифровому форматі «Давоські діалоги» на високому рівні, на яких світові лідери поділяться своїми поглядами на стан світу у 2021 році.

Цього року Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі тривав із 21 до 24 січня.

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