Чергова енергетична асоціація звинуватила НКРЕКП в некомпетентності



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Підходи НКРЕКП до регулювання енергоринку напередодні розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства

Перша енергетична асоціація України звинуватила керівництво НКРЕКП в некомпетентності і відсутність своєчасної реакції на кризові явища на енергетичному ринку.

Відповідний відкритий лист Асоціації 21 жовтня опублікований на її офіційному сайті.

«Можна констатувати, що галузь наразі знаходиться на межі фінансового колапсу. Проте учасникам ринку та громадськості невідомі дії або ініціативи Комісії щодо вирішення цих проблем. Позиція спостерігача щодо зазначених проблем є недоречною, а подальша бездіяльність Комісії – неприпустимою», - йдеться у звернені Першої енергетичної асоціації.

Безпрецедентна криза на енергоринку виникла через відсутність адекватної та вчасної реакції регулятора на зловживання та перекоси на енергоринку.

«В усіх випадках врегулювання проблем відбувалось щонайменше через півроку після їх виявлення. «Неспішність» НКРЕКП не має розумного пояснення. Регулятор має працювати «на випередження», а у разі виявлення непередбачених проблем - реагувати на них негайно. Наразі маємо нехтування цим правилом та відповідно накопичення кількості і наростання гостроти проблем на ринку і в енергетичній галузі у цілому», - впевнені в асоціації.

На думку Першої енергетичної асоціації України, ситуація на енергоринку потребує негайного переосмислення НКРЕКП своєї ролі та відповідальності за наслідки прийняття, несвоєчасного прийняття, чи неприйняття взагалі необхідних регуляторних рішень.

Нагадаємо, підходи НКРЕКП до регулювання енергоринку напередодні розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства.

Раніше Антимонопольний комітет України звинуватив НКРЕКП в штучному обмеженні конкуренції і створенні умов для маніпуляцій на енергетичному ринку.

За оцінками «Центр Разумкова», на початок 2021 року через непрофесійність НКРЕКП борги на енергоринку досягнуть рекордних 80 млрд грн.

На початку року в Верховній раді була створена робоча група ТСК для розслідування причин кризи на енергоринку. Вона встановила, що основна відповідальність за кризу лежить на НКРЕКП.

Також в ході роботи ТСК стало відомо про факти корупції в керівництві Національного регулятора. Так на початку жовтня НАЗК почало перевірку голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через конфлікт інтересів, пов'язані з сімейним енергетичним бізнесом.