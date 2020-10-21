Партія «Слуга народу» повідомила, хто заплатить за всенародне опитування Зеленського



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У «Слузі народу» запевняють, що партія не отримує державного фінансування, а передає ці гроші на боротьбу з Covid-19

Опитування відбудеться за гроші партії «Слуга народу»

Всенародне опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським у день виборів 25 жовтня, проведуть за гроші партії «Слуга народу». Про це повідомляє пресслужба президентської партії.

Зазначається, що партія укладе договір з компанією, яка проводить соціологічні опитування.

У «Слузі народу» запевняють, що партія не отримує державного фінансування, а передає ці гроші на боротьбу з Covid-19.

«Всі витрати, пов'язані з опитуванням, будуть відображені у звіті партії, який подається в НАЗК. Мова не йде про гроші платників податків, оскільки у 2020 році партія «Слуга народу» відмовилася від державного фінансування і передала ці кошти на боротьбу з Covid-19», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п'ять питань Зеленського до народу.

16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». Запитання стосуються скорочення кількості депутатів, легалізації канабісу та підняття питання на міжнародному рівні про Будапештський меморандум.