Чому виникла криза в енергетиці? Член ТСК оприлюднив висновки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними ТСК, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, одразу після призначення на державну посаду переписав родинний енергетичний бізнес на рідного брата

«Ми не врятуємо економіку, якщо навіть у стратегічних галузях, таких як енергетика, корупціонери правлять бал»

Причиною безпрецедентної призи в енергетичній галузі стала корупція в керівництві національного регулятора НКРЕКП. Про це повідомив екс-голова СБУ, народний депутат-член робочої групи тимчасової слідчої комісії (ТСК) Валентин Наливайченко з посиланням на висновки комісії.

«Криза в енергетиці сталася і тривала тільки через корупцію у владі. В енергетичному комітеті – так, на рівні керівника. Його корумповане рішення розвалило енергетичний ринок», – зазначив нардеп в ефірі телеканалу «Україна24».

За даними ТСК, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, одразу після призначення на державну посаду переписав родинний енергетичний бізнес на рідного брата. Після цього компанія «Еф енд Ем Україна» Артема Тарасюка активізувала роботу на енергетичному ринку і стала контрагентом декількох державних енергетичних компаній – ДП «Оператор Ринку» та НЕК «Укренерго».

«В Національній комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг керівник так само корумпований, так само збагачення у владі, він і його брат. Так ми не врятуємо економіку, якщо навіть у стратегічних галузях, таких як енергетика і інші, корупціонери до цього часу правлять бал», – наголосив екс-голова СБУ.

Нагадаємо, 10 вересня стало відомо, що компанія рідного брата голови НКРЕКП ТОВ «Еф енд Ем» Україна має ліцензію на комерційні операції з електроенергією. За даними ТСК, компанія регулярно платила за можливість щоденному режимі торгувати електричною енергією на організованих сегментах ринку ВДР та РДН.

В той де день, 10 вересня, НКРЕКП опублікувало на офіційному сайті проект постанови про анулювання ліцензії «Еф енд Ем Україна» і ліцензія була відкликана на найближчому засідання 16 вересня без допуску преси.

8 жовтня НАЗКа офіційно розпочало антикорупційну перевірку Тарасюка, а наступного дня НКРЕКП заявило про начебто тиск з боку народних депутатів, які оприлюднили дані про сімейний енергетичний бізнес голови комісії.

12 жовтня Окружний адмінсуд відкрив провадження за позовом Волинця до уряду з вимогою звільнити керівництво НКРЕКП.