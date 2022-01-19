«Чернігівгаз» модернізував мережі, замінивши понад тисячу одиниць газорегулюючого обладнання

«Чернігівгаз» обслуговує 357,5 тисяч споживачів у категорії «населення» та 2489 промислових і комунальних об’єктів

За рік бригади комплексно-приладового обстеження та мобільна лабораторія перевірили 4 тис. км підземних газопроводів

Фахівці «Чернігівгазу» замінили та реконструювали понад 1 тисячу газорегулюючого обладнання на газорозподільних мережах області у 2021 році.

Протягом 2021 року для забезпечення безаварійного та безперебійного розподілу газу оператор ГРМ встановив по всій області 114 нових шафових газорегулюючих пунктів замість ШГРП, які вичерпали свій термін експлуатації. Також фахівці «Чернігівгазу» провели реконструкцію 15 ГРП, встановивши сучасне технологічне обладнання для регулювання тиску газу та автоматику безпеки італійського виробництва. Модернізовані ГРП та ШГРП забезпечують газом 22 тисячі споживачів. Ще 900 споживачів отримали нові комбіновані будинкові регулятори тиску. Крім того, газовики відремонтували та замінили 85 станцій катодного захисту, які захищають 500 кілометрів газопроводів від руйнування під впливом зовнішніх чинників. За рік бригади комплексно-приладового обстеження та мобільна лабораторія перевірили 4 тисячі кілометрів підземних газопроводів, що дозволило вчасно виявити та відремонтувати проблемні ділянки, які могли призвести до аварійних ситуацій.

Фахівці компанії щоденно виконують цілий комплекс поточних регламентних робіт, без яких неможливе стабільне та безперебійне газопостачання. Незалежно від форми власності, «Чернігівгаз» як оператор ГРМ забезпечує обслуговування, ремонти і модернізацію газорозподільних мереж регіону, їхній редизайн – для оптимізації надлишкових потужностей і витрат на утримання.

«Розподіл газу – це складний технологічний процес, неможливий без відповідної матеріально-технічної бази, роботи фахівців, спеціальних програмних комплексів та диспетчиризації. Тому минулого року ми реалізували інноваційний проект – створення першого в Україні централізованого диспетчерського управління. В ньому об’єднані та автоматизовані процеси диспетчингу по трьох напрямках: аварійних ситуацій, балансування та режимів газопостачання. Це необхідно для оперативного реагування на ключові задачі, які стосуються розподілу газу», – розповів технічний директор АТ «Чернігівгаз» Сергій Савченко.

Інвестуючи в газорозподільні мережі регіону та цифровізацію технічних процесів, АТ «Чернігівгаз» забезпечує газопостачання для понад 360 тис. споживачів різних категорій – від побутових до промислових.

АТ «Чернігівгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Чернігівської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, у яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.