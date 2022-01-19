Яку частку собівартості хліба, тепличних овочів та молока складає газ? Пряма мова виробників

Наразі ринкова ціна газу для юридичних осіб в Україні становить близько 50 грн за кубометр

Подорожчанням газу поставило на межу виживання низку галузей

Складова природного газу у собівартості продукції багатьох вітчизняних галузей промисловості є досить значною, тому вартість цього енергоносія суттєво впливатиме не вартість товарів, що вони виробляють. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» 50 гривень за куб газу. Як бізнес виживає в шокових умовах.

Так, у собівартості продукції холдингової компанії «Хлібні інвестиції» газ становить близько 20%. Про це повідомив перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів, заступник генерального директора холдингу Олександр Тараненко. За його словами, у формуванні вартості хлібобулочної продукції газ перебуває на другому місці після сировини (на борошно припадає близько 40%).

Голова наглядової ради групи компаній «Молочний альянс» Сергій Вовченко повідомив, що у грудні 2021 року природний газ у собівартості продукції підприємств холдингу становив 12%.

Для виробників овочів, що вирощуються у закритому ґрунті, частка вартості природного газу у собівартості становить близько 60%. Про це повідомив президент асоціації «Теплиці України», перший заступник голови правління комбінату «Тепличний» Євген Чернишенко. За словами фахівця, далі йдуть електроенергія – до 5%, і вода – 3%.

Президент Спілки хіміків України, що об’єднує підприємства-виробники мінеральних добрив, Олексій Голубов розповів, що ціна газу в азотних мінеральних добривах становить до 60% від загальної собівартості. Друге місце при виробництві цих добрив посідає електроенергія - 4%, а каталізатори-запчастини та заробітна плата ділять третє-четверте місця.

Раніше повідомлялося, що надзвичайно високі ціни на газ для юридичних осіб поставили вітчизняні підприємства харчової галузі на межу зупинки виробництва.

Також через зростання ціни на газ продовольча безпека України опинилася під загрозою.

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