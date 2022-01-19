РФ пригрозила Молдові перекрити газ. Кишинів може ввести надзвичайний стан

У попередні роки «Газпром» дозволяв «Молдовагазу» оплачувати поточні постачання газу в холодний період року з відстрочкою на кілька місяців

«Газпром» направив лист Молдові, у якому повідомив про намір припинити постачання газу у разі несплати чергового платежу до 20 січня

Російський «Газпром» офіційно попередив Молдову про припинення постачання газу у випадку несплати чергового платежу до 20 січня. Офіційний Кишинів може запровадити режим надзвичайного стану в галузі енергетики, повідомила прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гавриліце, яку цитує News Maker.

«Газпром» учора направив офіційний лист до «Молдовагазу», у якому повідомив про намір припинити постачання природного газу до Молдови у разі несплати поточних постачань газу до 20 січня. Іншими словами, у нас є офіційний лист, у якому повідомляється, що існує реальний ризик припинення постачання природного газу», – розповіла вона.

Прем'єрка зазначила, що у попередні роки «Газпром» дозволяв «Молдовагазу» оплачувати поточні постачання газу в холодний період року з відстрочкою на кілька місяців.

«На жаль, «Газпром» погрожує залишити споживачів без газу, замість того, щоб вжити заходів, які допоможуть «Молдовагазу» виконати контрактні зобов'язання перед споживачами та постачальниками. Попри те, що концерн володіє мажоритарним пакетом акцій у «Молдовагазі», – наголосила Гавриліце.

За її словами, уряд вважає, що існує реальна загроза енергетичній безпеці країни.

«Тому сьогодні відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій. У країні необхідно запровадити надзвичайний стан у енергетичному секторі», –додала прем’єрка.

Відповідно, якщо таке рішення ухвалить комісія з надзвичайних ситуацій, завтра прем'єр вирушить до парламенту для схвалення цього рішення.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2021 року Молдова після шантажу РФ виділила «Газпрому» $75 млн.

Перед цим «Газпром» заявив, що припинить постачати газ в Молдову, якщо не отримає оплату впродовж 48 годин. Після чого керівник «Молдовагазу» Вадим Чебан звернувся до уряду з проханням допомогти здійснити оплату газу за контрактом у розмірі близько $74 млн США.

Нагадаємо, наприкінці Молдова продовжила контракт із «Газпромом» після енергетичної кризи, яка розгорнулася довкола переговорного процесу.

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