Українські виробники скла зупиняють роботу через ціни на газ

На підприємствах скляної галузі України працює понад 12 тисяч осіб, проте їхні робочі місця опиняються під загрозою

Асоціація виробників «Скло України» звернулася до Кабінету міністрів з проханням розробити програму підтримки галузі

Три підприємства скляної галузі припинили роботу внаслідок зростання цін на газ. Про це повідомляє асоціація виробників «Скло України».

Зазначається, що три виробники вже повністю зупинилися, а «решта перейшли в стадію технологічного простою, аби не допустити повної зупинки печей».

Причина полягає у тому, що газ зумовлює до 50% собівартості скляної продукції. Значне зростання цін на енергоносії спричиняє стрімке зростання кінцевої ціни української продукції.

В асоціації зауважують, що на всього підприємствах скляної галузі України працює понад 12 тисяч осіб. Проте робочі місця опиняються під загрозою, адже виробництва швидко стають збитковими і знаходяться на стадії банкрутства та повного закриття.

Відтак виробники звернулися до Кабінету міністрів з проханням розробити програму підтримки галузі з наданням пільгових антикризових кредитів. Також вони просять компенсувати ціни на газ у період кризової ситуації та дозволити брати участь у купівлі «соціального» газу.

Зазначимо, до списку виробників продовольства, які отримуватимуть пільговий газ потрапило 7 тис. підприємств.

Нагадаємо, 31 грудня 2021 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо стабілізації цін на природний газ власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, які виробляють товари, що мають істотну соціальну значущість.

Раніше повідомлялося, що надзвичайно високі ціни на газ для юридичних осіб поставили вітчизняні підприємства харчової галузі на межу зупинки виробництва.

Також через зростання ціни на газ продовольча безпека України опинилася під загрозою.

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