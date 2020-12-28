«Чернігівгаз» попереджає про загрозу відключення газопостачання 161 бюджетної установи в новостворених ОТГ

«Чернігівгаз» обслуговує 357 тисяч споживачів у категорії «населення» та 2041 промисловий і комунальний об’єкт

«Чернігівгаз» з 1 січня змушений буде припинити розподіл природного газу на об’єкти бюджетної сфери у разі неукладення вчасно договорів

1 січня 2021 року втратять чинність договори на розподіл природного газу з низкою виконавчих органів місцевих рад. Їх правонаступники досі не уклали відповідні договори з Операторами ГРМ. Це ставить під загрозу постачання газу до бюджетних установ в новому році.

Станом на 28 грудня АТ «Чернігівгаз» через інформаційну платформу Оператора ГТС отримало повідомлення на відключення 161 об’єкта соціально-побутового призначення та бюджетних установ у зв’язку з відсутністю постачальника газу на ці об’єкти з 1 січня 2021 року.

Ситуація виникла через те, що 17 листопада було внесено зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ними встановлено порядок закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів як юридичних осіб у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

На початку 2021 року відбудуться зміни в адміністративно-територіальному устрої Чернігівської області. Низка сільських, селищних та міських рад будуть реорганізовані. Їхні виконавчі органи будуть ліквідовані як юридичні особи. Відповідно, припинять свою дію і діючі угоди на розподіл газу та постачання газу. Це ставить під загрозу газопостачання закладів бюджетної сфери в осінньо-зимовий період, в тому числі дитячих дошкільних закладів та лікарень.

«Чернігівгаз» з 1 січня змушений буде припинити розподіл природного газу на об’єкти соціально-побутового призначення та бюджетної сфери у разі неукладення вчасно відповідних договорів.

Згідно з положеннями Кодексу газорозподільних систем, установи, які не матимуть договору на розподіл газу і не будуть закріплені за жодним постачальником, повинні самостійно припинити споживання газу.

Щоб запобігти подібній ситуації, АТ «Чернігівгаз» звернулося з офіційними листами до Прем'єр-міністра, РНБО, Міністерства розвитку громад і територій, обласної та районних державних адміністрацій. Газорозподільна компанія закликає всі органі державної і виконавчої влади максимально сприяти укладенню договорів на розподіл природного газу новими виконавчими органами місцевих рад, та включенню бюджетних установ до реєстру споживачів будь-якого постачальника.

АТ «Чернігівгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Чернігівської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.