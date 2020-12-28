«Чернівцігаз» попереджає про загрозу відключення газопостачання бюджетних установ в новостворених ОТГ

Згідно з положенням Кодексу газорозподільних систем, установи, які не матимуть договору на розподіл газу і не будуть закріплені за жодним постачальником мають самостійно припинити споживання газу

«Чернівцігаз» з 1 січня змушений буде припинити розподіл природного газу на об’єкти бюджетної сфери у разі не укладення вчасно договорів

1 січня 2021 року втратять чинність договори на розподіл природного газу з низкою виконавчих органів місцевих рад. Їх правонаступники досі не уклали відповідні договори з Операторами ГРМ. Це ставить під загрозу постачання газу до бюджетних установ в новому році.

Станом на 28 грудня АТ «Чернівцігаз» через інформаційну платформу Оператора ГТС отримала повідомлення на відключення 111 об’єктів соціально-побутового призначення та бюджетних установ у зв’язку з відсутністю постачальника газу на ці об’єкти з 1 січня 2020 року.

Ситуація виникла у зв’язку з тим, що 17 листопада було внесено зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ними внесено порядок закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів як юридичних осіб у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

На початку 2021 року відбудуться зміни в адміністративно-територіальному устрої Чернівецької області. Низка сільських, селищних та міських рад будуть реорганізовані. Їхні виконавчі органи будуть припинені як юридичні особи. Відповідно, припинять свою дію і діючі угоди на розподіл газу та постачання газу. Це ставить під загрозу газопостачання закладів бюджетної сфери в осінньо-зимовий період, в тому числі дитячих дошкільних закладів та лікарень.

АТ «Чернівцігаз» з 1 січня змушений буде припинити розподіл природного газу на об’єкти соціально-побутового призначення та бюджетної сфери у разі не укладення вчасно відповідних договорів.

Згідно з положенням Кодексу газорозподільних систем, установи, які не матимуть договору на розподіл газу і не будуть закріплені за жодним постачальником мають самостійно припинити споживання газу.

Щоб запобігти подібній ситуації АТ «Чернівцігаз» звернулася з офіційними листами до Прем'єр-міністра, РНБО, Міністерства розвитку громад і територій, обласної та районних державних адміністрацій. Газорозподільна компанія закликає всі органі державної і виконавчої влади максимально сприяти укладанню договорів на розподіл природного газу новими виконавчими органами місцевих рад та включення бюджетних установ до реєстру споживачів будь-якого постачальника.

Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2019 році підприємство протранспортувало близько 250,1 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.