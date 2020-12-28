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    Економіка та фінанси

    «Чернівцігаз» попереджає про загрозу відключення газопостачання бюджетних установ в новостворених ОТГ

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    Згідно з положенням Кодексу газорозподільних систем, установи, які не матимуть договору на розподіл газу і не будуть закріплені за жодним постачальником мають самостійно припинити споживання газу - «Чернівцігаз» попереджає про загрозу відключення газопостачання бюджетних установ в новостворених ОТГ
    Згідно з положенням Кодексу газорозподільних систем, установи, які не матимуть договору на розподіл газу і не будуть закріплені за жодним постачальником мають самостійно припинити споживання газу

    «Чернівцігаз» з 1 січня змушений буде припинити розподіл природного газу на об’єкти бюджетної сфери у разі не укладення вчасно договорів

    1 січня 2021 року втратять чинність договори на розподіл природного газу з низкою виконавчих органів місцевих рад. Їх правонаступники досі не уклали відповідні договори з Операторами ГРМ. Це ставить під загрозу постачання газу до бюджетних установ в новому році.

    Станом на 28 грудня АТ «Чернівцігаз» через інформаційну платформу Оператора ГТС отримала повідомлення на відключення 111 об’єктів соціально-побутового призначення та бюджетних установ у зв’язку з відсутністю постачальника газу на ці об’єкти з 1 січня 2020 року.

    Ситуація виникла у зв’язку з тим, що 17 листопада було внесено зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ними внесено порядок закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів як юридичних осіб у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

    На початку 2021 року відбудуться зміни в адміністративно-територіальному устрої Чернівецької області. Низка сільських, селищних та міських рад будуть реорганізовані. Їхні виконавчі органи будуть припинені як юридичні особи. Відповідно, припинять свою дію і діючі угоди на розподіл газу та постачання газу. Це ставить під загрозу газопостачання закладів бюджетної сфери в осінньо-зимовий період, в тому числі дитячих дошкільних закладів та лікарень.

    АТ «Чернівцігаз» з 1 січня змушений буде припинити розподіл природного газу на об’єкти соціально-побутового призначення та бюджетної сфери у разі не укладення вчасно відповідних договорів.

    Згідно з положенням Кодексу газорозподільних систем, установи, які не матимуть договору на розподіл газу і не будуть закріплені за жодним постачальником мають самостійно припинити споживання газу.

    Щоб запобігти подібній ситуації АТ «Чернівцігаз» звернулася з офіційними листами до Прем'єр-міністра, РНБО, Міністерства розвитку громад і територій, обласної та районних державних адміністрацій. Газорозподільна компанія закликає всі органі державної і виконавчої влади максимально сприяти укладанню договорів на розподіл природного газу новими виконавчими органами місцевих рад та включення бюджетних установ до реєстру споживачів будь-якого постачальника.

    Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2019 році підприємство протранспортувало близько 250,1 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб. 
    Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.
    Теги: РНБО самоврядування РГК Міністерства розвитку громад і територій
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