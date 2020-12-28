Українцям хочуть дозволити зберігати зброю вдома. РНБО розробив законопроєкт

Відповідний законопроєкт винесуть на розгляд Ради у лютому – березні

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України розробила законопроєкт про територіальну оборону, який дозволить українцям зберігати зброю вдома. Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос 28 грудня під час пресконференції.

Кривонос підкреслив, що законопроєкт №4504 вже обговорювався профільним комітетом Верховної Ради і з представниками силових відомств. У його основу закладена необхідність ефективного реагування на зовнішні загрози.

Того, що зброя буде зберігатися вдома у членів тероборони, Сергій Кривонос не боїться. Він зазначив, що у громадян і так є більше мільйона одиниць зброї.

Народний депутат від фракції «Голос» Андрій Шараськін, який зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону, сподівається на розгляд законопроєкту у сесійній залі парламенту у лютому – березні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що у разі нападу Росії на Україну з боку тимчасово окупованого РФ Криму «буде велика війна» і загальна мобілізація – чоловіків та жінок.

Крім того, РНБО про план Зеленського мобілізувати жінок і чоловіків.