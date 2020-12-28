«Запоріжгаз» попереджає про загрозу відключення газопостачання в бюджетних установах новостворених ОТГ

З метою уникнення відключення об’єктів від мережі газопостачання «Запоріжгаз» звернувся з офіційними листами до Прем'єр-міністра і РНБО

1 січня 2021 року втратять чинність договори на розподіл природного газу з низкою виконавчих органів місцевих рад. Проте голови новостворених громад до цього часу не уклали відповідні договори з АТ «Запоріжгаз». Це загрожує тим, що бюджетні установи в селах, що входять до складу ОТГ ( об’єднаних територіальних громад) в новому році можуть залишитись без газопостачання.

28 грудня АТ «Запоріжгаз» отримало повідомлення на відключення понад 20 бюджетних установ та об’єктів соціально-побутового призначення т у зв’язку з відсутністю постачальника газу на ці об’єкти з 1 січня 2020 року. Інформацію з попередженням про відключення компанія отримала через інформаційну платформу Оператора ГТС.

Така ситуація склалася через зміни у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з якими припиняються повноваження сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів як юридичних осіб у зв’язку зі змінами на початку 2021 року в адміністратино-територіальному устрої України.

Починаючи з 2021 року низка сільських, селищних та міських рад будуть реорганізовані. Їхні виконавчі органи припинять свою діяльність, а отже припинять свою дію і діючі угоди на розподіл газу та постачання газу. Газопостачання закладів бюджетної сфери в осінньо-зимовий період, в тому числі дитячих дошкільних закладів та лікарень з початку нового року під загрозою.

«Згідно Кодексу газорозподільних систем, установи, які не матимуть договору на розподіл газу і не будуть закріплені за жодним постачальником мають самостійно припинити споживання газу. Якщо відповідні договори з новою владою не будуть укладені вчасно, АТ «Запоріжгаз» з 1 січня змушений буде припинити розподіл природного газу на об’єкти соціально-побутового призначення та бюджетної сфери», - розповідає комерційний директор АТ «Запоріжгаз» Антон Кій.

З метою уникнення відключення об’єктів від мережі газопостачання «Запоріжгаз» звернувся з офіційними листами до прем'єр-міністра, РНБО, Міністерства розвитку громад і територій, обласної та районних державних адміністрацій. АТ закликає всі органі державної і виконавчої влади максимально сприяти укладанню договорів на розподіл природного газу новими виконавчими органами місцевих рад та включенню бюджетних установ до реєстру споживачів будь-якого постачальника, адже тільки таким чином вони зможуть зустріти новий рік без відключення газопостачання.

АТ «Запоріжгаз» - газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Запорізької області та міста Запоріжжя (крім Мелітополя та Мелітопольського району).

РГК сервісна компанія, яка надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу в енергетичній сфері, спрямованих на підвищення стандартів обслуговування та надійності газопостачання. Клієнтами компанії є 20 газорозподільних компаній, що забезпечують розподіл газу для більш ніж 8 млн клієнтів на газопроводах протяжністю 250 тис км.