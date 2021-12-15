«Чернігівгаз» реалізує три проєкти редизайну газорозподільних мереж

Редизайн проводиться для оптимізації мереж та зменшення витрат на їхнє утримання, які закладаються в тарифи на розподіл газу

Фахівці АТ «Чернігівгаз» замінили 630 застарілих будинкових регуляторів тиску на нові італійські Florentini-FE-10

АТ «Чернігівгаз» приступив до реалізації трьох проектів редизайну газорозподільних мереж регіону – по ГРС Булахів, ГРС Заїзд та ГРС Івківці.

В інвестиційній програмі на найближчі три роки на них передбачено 13 мільйонів гривень. Здійснення цих проектів дозволить зменшити витрати на утримання газорозподільних мереж на 2,5 млн грн на рік. Це стане результатом демонтажу надлишкогово обладнання та зменшення витрат технологічного газу.

Фахівці АТ «Чернігівгаз» замінили 630 застарілих будинкових регуляторів тиску на нові італійські Florentini-FE-10 в селах Сираї, Крехаїв, Євминка, Пушкарі, Скрипчин, Бобруйки та Булахів Ніжинського району. Також в рамках проекту Оператор ГРМ замінив у Савині шафовий газорегулюючий пункт. В Івківцях та Заїзді газовики провели заміну трьох застарілих ШГРП та готують до реалізації наступні етапи редизайну, а саме реконструкції, перекладання та кільцювання газопроводів.

«Ми розпочали ці проекти в 2020 році, завершуватимемо в 2023 та 2024 роках. Реалізуються такі масштабні проекти в декілька етапів, адже потребують і значного фінансування, і цілого комплексу заходів – від розробки проектно-кошторисної документації до безпосередньо технічних робіт. А це і встановлення нового обладнання, прокладання нових газопроводів та виведення з експлуатації старих, кільцювання газопроводів, демонтаж застарілого та надлишкового обладнання, заміна регуляторів тиску та лічильників. І все це потрібно зробити із мінімальними незручностями для клієнтів», – розповідає технічний директор АТ «Чернігівгаз» Сергій Савченко.

Редизайн проводиться для оптимізації мереж та зменшення витрат на їхнє утримання, які закладаються в тарифи на розподіл газу. Адже мережі, які будувалися 30-40 років тому, були розраховані на більшу кількість населення, а значить, і більшу потужність. Зі скороченням чисельності населення, особливо в селах, потужності стали надлишковими. Щоб привести їх у відповідність до реального споживання газу, Оператор ГРМ проводить заміну обладнання, перекладання газопроводів, виведення з експлуатації надлишкового обладнання тощо.

Наприклад, по ГРС Заїзд обсяг доставленого газу складає 16% від проектної потужності, а по ГРС Булахів – 7%. Редизайн дозволить скоротити 80-90 % надлишкових потужностей. Отже, інвестиції АТ «Чернігівгаз» дозволять зменшити собівартість послуги з розподілу природного газу.

АТ «Чернігівгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Чернігівської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, у яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.