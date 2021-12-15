Газорозподільні компанії Євросоюзу об'єдналися для просування водню

Газорозподільні компанії Євросоюзу об'єдналися для просування воднюнова енергія
Європейські газові компанії прямо заявляють про свою прихильність до водню
До нової асоціації увійшли 66 компаній із 13 європейських країн
Шістдесят шість газорозподільних компаній з 13 європейських держав об'єдналися для поступового впровадження екологічно чистого водню в газорозподільні мережі в рамках ініціативи Ready for Hydrogen (Ready4H2), – повідомляє H2 View.
До лютого 2022 року газорозподільні компанії, які беруть участь у проекті Ready4H2, мають намір представити дорожню карту, в якій буде продемонстровано ключову роль газорозподільних мереж щодо використання зеленого водню, в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Документ стане важливим внеском у європейську стратегію декарбонізації економіки.
Ця дорожня карта стане інструментом, який допоможе досягти нейтральності вуглецю за прийнятною ціною екологічно чистого енергоносія як для виробників, так і для споживачів. Однією з головних цілей нової асоціації є досягнення конкурентоспроможної вартості зеленого водню.
Нагадаємо, що українська Регіональна газова компанія з серпня 2020 року проводить випробування щодо використання сумішей водню у вітчизняних газорозподільних мережах.
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