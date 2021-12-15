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    Газорозподільні компанії Євросоюзу об'єдналися для просування водню

    нова енергія
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    Європейські газові компанії прямо заявляють про свою прихильність до водню - Газорозподільні компанії Євросоюзу об'єдналися для просування водню

    Європейські газові компанії прямо заявляють про свою прихильність до водню

    Фото: h2-view.com

    До нової асоціації увійшли 66 компаній із 13 європейських країн

    Шістдесят шість газорозподільних компаній з 13 європейських держав об'єдналися для поступового впровадження екологічно чистого водню в газорозподільні мережі в рамках ініціативи Ready for Hydrogen (Ready4H2), – повідомляє H2 View.

    До лютого 2022 року газорозподільні компанії, які беруть участь у проекті Ready4H2, мають намір представити дорожню карту, в якій буде продемонстровано ключову роль газорозподільних мереж щодо використання зеленого водню, в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Документ стане важливим внеском у європейську стратегію декарбонізації економіки.

    Ця дорожня карта стане інструментом, який допоможе досягти нейтральності вуглецю за прийнятною ціною екологічно чистого енергоносія як для виробників, так і для споживачів. Однією з головних цілей нової асоціації є досягнення конкурентоспроможної вартості зеленого водню.

    Нагадаємо, що українська Регіональна газова компанія з серпня 2020 року проводить випробування щодо використання сумішей водню у вітчизняних газорозподільних мережах.

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    Теги: ЄС РГК водень
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    Газорозподільні компанії Євросоюзу об'єдналися для просування водню