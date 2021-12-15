Зростання тарифів на комуналку: у Кабміні раптово змінили прогноз

Мінекономіки прогнозує, що зростання ціни на опалення буде на рівні 6%, на воду 11%, на електроенергію 0%, на газ 13%

Попри те, що влада обіцяла не підвищувати тарифи на комунальні послуги протягом нинішнього опалювального сезону, Міністерство економіки прогнозує зростання цін на комуналку у 2022 році.

Раніше у консенсус-прогнозі експерти говорили про значне підвищення вартості комунальних послуг. У міністерстві вважають, що у реальному житті він може не справдитися.

Згідно з прогнозом Мінекономіки, зростання ціни на опалення буде на рівні 6%, на воду — на 11%, на газ — на 13%, похибка становитиме ±3%.

Ціна на електроенергію залишиться на тому ж рівні.

Згідно з прогнозом експертів, ціна води може у 2022 році збільшитися на 16%, газу — на 20%, опалення — на 16%, на електроенергію ціни зростуть на 17,5%.

У Мінекономіки наголосили, що уряд має намір стримати зростання цін на житлово-комунальні послуги для населення.

Нагадаємо, для побутових споживачів в Україні з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року діє річна пропозиція ціни на газ від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго «Нафтогаз» пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн на кубометр на перший рік.

Нагадаємо, в Україні майже на 20-25% можуть зрости тарифи на електроенергію. Подорожчання очікується, починаючи з квітня 2022 року.