У Росії вибухнув газопровід, спалахнула масштабна пожежа (відео)

Місцеві мешканці у соціальних мережах публікують відео з горінням газу

Внаслідок аварії без газу залишилися 18 населених пунктів

У Ставропольському краї Росії прорвало трубу на газопроводі, що спричинило факельне горіння. Про це повідомляє пресслужба ГУ МНС Росії по Ставропольському краю.

«В Усть-Невинський-Беломечетська Ставропольського краю стався порив труби 500 мм на газопроводі, йде факельне горіння», – зазначено у повідомленні.

На місце виїхав начальник Головного управління МНС Росії по Ставропольському краю, генерал-лейтенант внутрішньої служби Володимир Кий.

«У реагуванні … задіяна 21 людина і 8 одиниць техніки», – йдеться у повідомленні.

У ЗМІ повідомляється, що без газу залишилися 18 населених пунктів. За даними губернатора регіону Владіміра Володимирова, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

«Аварія на газопроводі неподалік станиці Біломечетської. На місце вже прибули пожежні розрахунки, розпочинається ліквідація горіння. Постраждалих загрози населеним пунктам немає. Сам перебуваю на місці події. Ситуація під контролем», – написав Володимиров у Instagram.

Місцеві мешканці у соціальних мережах публікують відео з горінням газу, яке можна побачити на відстані в десятки кілометрів.

Раніше у Нижньогородській області в Росії стався потужний викид метану на ділянці газопроводу, де «Газпром» проводив ремонтні роботи.