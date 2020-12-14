«Чернігівгаз» запобіг зриву опалювального сезону, який міг статися через борги тепловиків

«Чернігівгаз» обслуговує 357 тисяч споживачів у категорії «населення»

Понад 17 мільйонів гривень – із такою загальною заборгованістю за розподіл газу три найбільших тепловики області увійшли в опалювальний сезон 2020/2021.

Попри це, «Чернігівгаз» зробив все, аби опалювальний сезон розпочався вчасно. В компанії розуміють непросту ситуацію, в якій перебувають теплопостачальні підприємства через заборгованість населення та санкції з боку НАК «Нафтогаз України», в тому числі примусові стягнення та арешти рахунків.

«Такого складного початку опалювального сезону у нас ще не було. До червня тепловики не мали боргів за розподіл. З червня «Нафтогаз» через приватних виконавців почав арештовувати рахунки теплопостачальних організацій. І після цього почали накопичуватися борги тепловиків як перед оператором ГРМ, так і перед Обленерго, – сказав комерційний директор АТ «Чернігівгаз» Сергій Савченко під час форуму «Борги на газовому ринку та підприємства ТКЕ: що далі?», який провела Федерація роботодавців України. – В жовтень вони увійшли з заборгованістю за розподіл 17 мільйонів гривень. Вони не могли навіть поточну діяльність виконувати – оплату праці, підготовку котелень до опалювального періоду, бо все літо рахунки були арештовані, і у двох підприємств досі арештовані».

На 1 жовтня, ще до початку опалювального сезону, КП «Прилукитепловодопостачання» мало заборгованість за розподіл газу 2,4 мільйони гривень, ТОВ «НіжинТеплоМережі» – майже 2,9 мільйони, АТ «ОТКЕ» («Облтеплокомуненерго») - 12 мільйонів гривень.

Керівництво АТ «Чернігівгаз» знайшло можливість не припиняти розподіл газу до котелень теплопостачальників. Хоча, згідно з Кодексом ГРМ, компанія не може робити це на об’єкти, по яких є заборгованість, та які порушують умови договорів. Адже сплата за розподіл газу – це фінансування безпеки та безперебійності газопостачання: утримання, обстеження, ремонти і заміна 14 тисяч кілометрів загальних газорозподільних мереж області, десятків тисяч одиниць газорегулюючого обладнання на них; витрати на обслуговування спецтранспорту, на пальне для нього, на роботу цілодобової екстреної служби 104, на зарплатню аварійників, водіїв, слюсарів, майстрів тощо.

Аби опалювальний сезон розпочався вчасно, але борги теплових підприємств не накопичувались, «Чернігівгаз» пішов на домовленості, погодивши графіки погашення заборгованості. Такі графіки склали самі керівники цих підприємств – із врахуванням боргів попередніх періодів та поточних нарахувань. Але ТОВ «НіжинТеплоМережі» не виконало графік погашення за листопад, а «Облтеплокомуненерго» - за жовтень та листопад. У грудні теплові підприємства не скоротили заборгованість, а збільшили з 17 мільйонів до 23 мільйонів.

«Так, ми узгодили графіки погашення заборгованості, пішли назустріч, бо ми розуміємо, що це діти, садочки, школи. Але графіки ці не виконуються, бо рахунки арештовані «Нафтогазом» не за основний борг, як кажуть керівники теплопостачальних організацій, а за штрафи і пені по боргах, які були вже погашені раніше», - розповідає Сергій Савченко.

Наразі керівництво АТ «Чернігівгаз» вчергове пішло назустріч у ситуації, що склалася. З ТОВ «НіжинТеплоМережі» та АТ «Облтеплокомуненерго» досягли домовленості про погашення протягом грудня заборгованості, яка виникла у зв’язку з невиконанням графіків платежів.

Але якщо питання з цими системними боргами не буде врегульовано до відміни ПСО для підприємств ТКЕ, яка запланована на травень 2021 року, вже наступний опалювальний сезон може обернутися техногенною катастрофою.

АТ «Чернігівгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Чернігівської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.